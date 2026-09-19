Βασικοί Κωστούλας και Τζόλης στο Μπράιτον - Άρσεναλ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουν οι Έλληνες φίλαθλοι την αναμέτρηση ανάμεσα στην Μπράιτον και την Άρσεναλ για την 5η αγωνιστική της Premier League (19/09, 17:00).

Κι αυτό γιατί Μπάμπης Κωστούλας από τη μια και Χρήστος Τζόλης από την άλλη έχουν πάρει κανονικά τη θέση τους στο βασικό σχήμα των Φάμπιαν Χούρτσελερ και Μικέλ Αρτέτα αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, αυτή θα είναι η πέμπτη συμμετοχή του Έλληνα επιθετικού με τους «γλάρους» στην Premier League, ενώ ο Τζόλης έχει ακριβώς τον ίδιο αριθμό, μετρώντας και μια ασίστ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Μπράιτον: Φερμπρούχεν, Μποσκάλι, Στρούικ, Βούσκοβιτς, Καντιόγλου, Αγιάρι, Γκρος, Ντε Κάιπερ, Αντρές, Γκόμες, Κωστούλας

Άρσεναλ: Ράγια, Τίμπερ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Καλαφιόρι, Ράις, Γκιμαράες, Έντεγκααρντ, Σάκα, Τζόλης, Χάβερτς