«Ο Ζαχά προτάθηκε στον Ολυμπιακό»

Μία ακόμη επιλογή για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής έχει πέσει στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό, καθώς ο Γουίλφριντ Ζαχά φέρεται να έχει προταθεί στους Πειραιώτες.

Η περίπτωση του 33χρονου Ιβοριανού εξτρέμ εξετάζεται από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι μέσα στο επόμενο 24ωρο καλούνται να αποφασίσουν αν υπάρχει λόγος για μία ακόμη μεταγραφική προσθήκη. Σημαντική θα είναι η εισήγηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με τον Ισπανό τεχνικό να αξιολογεί τις λύσεις που έχει διαθέσιμες στις πτέρυγες.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιπλέον μεταγραφής, καθώς υπάρχει διαθέσιμο ποσό για την ενίσχυση της ομάδας, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο από το τεχνικό επιτελείο.

Ο Ζαχά κυκλοφορεί ως ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Σάρλοτ, γεγονός που του επιτρέπει να αποκτηθεί και μετά την ολοκλήρωση της κανονικής μεταγραφικής περιόδου. Με βάση το επίσημο πρόγραμμα της ΕΠΟ, η δυνατότητα απόκτησης ελεύθερων ποδοσφαιριστών παραμένει διαθέσιμη μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Ζαχά έχει καταγράψει 34 συμμετοχές με την Ακτή Ελεφαντοστού, έχοντας πετύχει τέσσερα γκολ. Το Transfermarkt υπολογίζει τη χρηματιστηριακή αξία του στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το τελευταίο διάστημα το όνομά του έχει συνδεθεί επίσης με τη Μάλαγα, τη Γιουνγκ Μπόις και τη Ρόμα.