Σλούκας στο ONSPORTS LIVE: «Να βάλουμε το εγώ κάτω απ’ το εμείς»

Ο Κώστας Σλούκας φιλοξενήθηκε στην εκπομπή ONSPORTS LIVE. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού AKTOR λίγο πριν τον τελικό του 8ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», αναφέρθηκε στον ιστορικό ηγέτη των «πράσινων», τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά και τις δυνατότητες της φετινής ομάδας.

Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα:

Για τον Παύλο Γιαννακόπουλο: «Τουρνουά σταθμός. Ήταν τεράστιο κεφάλαιο για το μπάσκετ. Ευεργέτης, οραματιστής της Παναθηναϊκής ιδέας. Είναι ωραίο να τον τιμάμε κάθε χρόνο με τον τρόπο αυτό».

Για την ομάδα: «Θέλει χρόνο, θέλει δουλειά, έχει φανταστικό προπονητή, ποιότητα. Το θέμα είναι τι θα παρουσιάσει στο γήπεδο. Η εικόνα ενθαρρυντική και ως τώρα είναι σοβαρή η ομάδα, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση».

Για την αλλαγή φιλοσοφίας από Αταμάν σε Ομπράντοβιτς: «Έκλεισε ο κύκλος με Αταμάν, πετυχημένος. Η ομάδα μπαίνει σε καινούργια μονοπάτια, που τα γνωρίζει πολύ καλά. Έχω συνεργαστεί μαζί του και ξέρω την ποιότητά του. Αρκεί να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό στο γήπεδο. Η έλευση του κόουτς δημιουργεί προσδοκίες, αλλά το βασικό είναι να κερδίζει τίτλους η ομάδα. Αν δεν το κάνει, είναι αποτυχημένη σεζόν».

Για το τι θα φέρει ο Ομπράντοβιτς: «Πειθαρχία, εντός κι εκτός γηπέδου. Επικοινωνία. Ώρες δουλειάς. Διακρίνω μια αλλαγή που έχει κάνει στην καινούργια γενιά με τα περισσότερα παιχνίδια.

Οφείλουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Είναι η δουλειά μας. Όσοι ήρθαν να καταλάβουν τι είναι ο Παναθηναϊκός. Απ’ τα μεγαλύτερα κλαμπ, αν όχι το μεγαλύτερο, με τέτοιο κόσμο, brand name τεράστιο. Όλα είναι θέμα προσαρμογής».

Για τον τραυματισμό του: «Δεύτερη φορά που έπρεπε να κάτσω έξω τόσο. Πάει πολύ καλά, σε κάποιες εβδομάδες, όχι πολλές, θα είμαι πίσω με την ομάδα. Να βοηθήσω όσο μπορώ. Η χρονιά απαιτητική, θα χρειαστούν όλοι».

Για το τι έχει αλλάξει στη φιλοσοφία Ομπράντοβιτς: «Ο κόουτς θέλει να παντρέψει την τακτική με την αθλητικότητα και το size που έχει προσθέσει. Προϊόν δουλειάς που πρέπει να βάλουμε στο παιχνίδι. Τα πρώτα δείγματα είναι καλά, τόσο επιθετικά με το πώς γυρνάει η μπάλα, όσο και στην άμυνα που κατεβάζει τον αντίπαλο χαμηλά».

Για τους τραυματίες και την επιστροφή τους: «Ο καθένας γνωρίζει τους ρόλους από τον κόουτς και παίζοντας δημιουργούνται συνδέσεις, χημεία ομάδας. Ο χρόνος θα δώσει την απάντηση».

Για το ταλέντο της ομάδας: «Πολύ εύκολο να καταλάβεις πόσο ταλέντο υπάρχει. Σε όλες τις θέσεις τουλάχιστον δύο υψηλού επιπέδου παίκτες. Όπλο στον κόουτς, αλλά αν δεν υπάρχει σεβασμός στην προσωπικότητα του άλλου, μπορεί να είναι βόμβα. Καλούμαστε όλοι για το καλό της ομάδας να βάλουμε το εγώ κάτω απ’ το εμείς, γιατί το σημαντικότερο στο τέλος είναι οι τίτλοι».