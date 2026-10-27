Χρυσή Μπάλα 2026: Όλες οι φορές που ο Χάρι Κέιν έχει αγωνιστεί σε ελληνικά γήπεδα

Ο Χάρι Κέιν έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία τόσο του Αγγλικού όσο και του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αφού έγινε ο πρώτος Άγγλος που κατακτά τη «Χρυσή Μπάλα» μετά από 25 χρόνια και τον Μάικλ Όουεν που το πέτυχε το 2001.

Ο νικητής της φετινής «Χρυσής Μπάλας» έχει αγωνιστεί σε πολλά γήπεδα και σε πολλές χώρες στη διάρκεια της πλούσιας καριέρας του και το απαιτητικό καλεντάρι τον έχει φέρει και μερικές φορές στα μέρη μας, ωστόσο η Ελλάδα αποδείχθηκε δύσκολη πίστα για τον ίδιο αφού έφυγε μόνο τις μισές με το χαμόγελο στα χείλη.

Η πρώτη επίσκεψη του Κέιν στη χώρα μας ήταν πριν 15 χρόνια τη σεζόν 2011/12, όταν ο 18χρονος τότε Χάρι είχε περάσει ως αλλαγή στην εκτός έδρας αναμέτρηση της Τότεναμ για το Europa League με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με σκορ 0-0.

Μάλιστα, αργότερα στην ποδοσφαιρική του πορεία χαρακτήρισε αυτή του την επίσκεψη στην Τούμπα ως την πιο έντονη, εχθρική ατμόσφαιρα των νεανικών του χρόνων. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κέιν αγωνίστηκε και στον επαναληπτικό αγώνα στο Λονδίνο με τη θρυλική νίκη με 1-2 του ΠΑΟΚ.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2014 ο Χάρι Κέιν επισκέφθηκε ξανά τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Τρίπολη, οπού αντιμετώπισε τον Αστέρα με την εν λόγω αναμέτρηση να γίνεται viral για πολλούς λόγους. Ο Άγγλος κατάφερε να πετύχει χατ τρικ προτού χρειαστεί να αγωνιστεί ως τερματοφύλακας στα τελευταία λεπτά του αγώνα, αφού ο Γιορίς είχε αποβληθεί και ο Ποτσετίνο δεν είχε άλλες διαθέσιμες αλλαγές. Μάλιστα, ο Μπαράλες εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συγκυρία και στο 89' κέρδισε τον Κέιν με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Στον ίδιο αγώνα ο μετέπειτα παίκτης της ΑΕΚ, Έρικ Λαμέλα σκόραρε με φοβερή ραμπόνα εκτός περιοχής.

https://www.instagram.com/p/De94JXhMl62/

Η επόμενη επίσκεψή του είναι το 2019, όταν η Τότεναμ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Champions League και μπορεί οι Λονδρέζοι να μη χαμογέλασαν αφού το ματς έληξε ισόπαλο 2-2, όμως ο Κειν σκόραρε ευστοχώντας σε πέναλτι.

Η τελευταία... μέχρι την επόμενη επίσκεψη του Κέιν στην Ελλάδα ήταν απέναντι στην Εθνική μας ομάδα τον Νοέμβριο του 2024 στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Nations League. Στον πρώτο μεταξύ μας αγώνα η Ελλάδα έκανε ιστορικό «διπλό» στο Wembley με δύο γκολ του φοβερού Βαγγέλη Παυλίδη υπό την σκιά του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ. Στον δεύτερο ωστόσο στο ΟΑΚΑ, η Αγγλία επικράτησε με 0-3.