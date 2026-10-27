Όταν ο Χάρι Κέιν σκόραρε χατ τρικ και αγωνίστηκε ως τερματοφύλακας απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης

Ο Χάρι Κέιν είναι αναμφίβολα το πρόσωπο της ημέρας αφού ο Άγγλος πραγματοποίησε μια μαγική σεζόν με τη Μπάγερν Μονάχου και τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας και επιβραβεύτηκε για τις εξαιρετικές του επιδόσεις με το βραβείο της «Χρυσής Μπάλας».

Ο Κέιν έγινε ο πρώτος Άγγλος που κερδίζει τη «Χρυσή Μπάλα» εδώ και 25 χρόνια μετά το μακρινό 2001 και τον Μάικλ Όουεν μετά τα 73 γκολ που σημείωσε σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη χρονιά.

Ωστόσο, μια αξιομνημόνευτη στιγμή στη καριέρα του Κέιν ήρθε τη σεζόν 2014-15 που συστήθηκε στο ευρύ κοινό με την Τότεναμ, όταν είχε αγωνιστεί απέναντι σε Ελληνική ομάδα και συγκεκριμένα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης για το Europa League.

Εκείνη η αναμέτρηση ξεχώρισε για πολλούς λόγους. Αρχικά γιατί ο Αστέρας αγωνιζόταν στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση (τότε δεν υπήρχε το Conference League), επίσης για την ασύλληπτη γκολάρα που είχε σκοράρει με ραμπόνα ο μετέπειτα παίκτης της ΑΕΚ, Έρικ Λαμέλα.

Όμως αυτό που έγινε viral ήταν η εμφάνιση του Χάρι Κέιν με γάντια τερματοφύλακα να υπερασπίζεται την εστία της Τότεναμ απέναντι στους Αρκάδες. Ο Γιορίς αποβλήθηκε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, και ο Άγγλος επιθετικός έπαιξε ως τερματοφύλακας αφού τα «Σπιρούνια» δεν είχαν άλλες διαθέσιμες αλλαγές με τους Αρκάδες να σκοράρουν στο 89′ με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μπαράλες.

https://www.instagram.com/p/De94JXhMl62/

Σε εκείνο τον αγώνα μάλιστα ο Κέιν είχε σημειώσει και χατ τρικ, πριν δεχτεί γκολ από τον Μπαράλες...