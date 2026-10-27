ΣΟΚ με Ουναΐ στον Παναθηναϊκό: Πλήρη ρήξη τένοντα και επιστροφή στα play offs

Νέο σοκ με τον τραυματισμό του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό, καθώς όπως έγινε γνωστό ο παίκτης του "τριφυλλιού" έχει υποστεί ολική ρήξη τένοντα.

Τα αποτελέσματα των νέων εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ επιβεβαίωσαν πως έχει υποστεί πλήρη ρήξη τένοντα στον δικέφαλο του δεξιού του ποδιού, κάτι που σημαίνει πως ο Μαροκινός παίκτης θα πρέπει να περάσει την πόρτα του χσειρουργείου για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πολύ σοβαρό πρόβλημα του τραυματισμού του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ αυτό θα γίνει την Πέμπτη το πρωί με το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού να επιλέγει τη συγκεκριμένη μέθοδο προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος υποτροπής και να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις αποκατάστασης.

Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης των "πράσινων" αναμένεται να χάσει σχεδόν όλη την υπόλοιπη σεζόν, μιας και οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για επιστροφή του Μαροκινού άσου στη δράση, κατά τη διάρκεια των play offs του πρωταθλήματος.