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Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς Πίτερς οι Ιταλοί στο «T-Center» | Αμφίβολος και για Ολυμπιακό

Ο Άλεκ Πίτερς δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Αρμάνι Μιλάνο με τον Παναθηναϊκό για τη EuroLeague, λόγω προβλήματος στο αριστερό γόνατο, ενώ η συμμετοχή του στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό παραμένει αμφίβολη.

Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο: Χωρίς Πίτερς οι Ιταλοί στο «T-Center» | Αμφίβολος και για Ολυμπιακό
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Χωρίς τον Άλεκ Πίτερς θα παραταχθεί η Αρμάνι Μιλάνο στην αποψινή αναμέτρηση (21:15) με τον Παναθηναϊκό, στο Telekom Center Athens, για την 8η αγωνιοστική της EuroLeague.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός για το παιχνίδι με τους «πράσινους». Παράλληλα, αμφίβολη είναι η συμμετοχή του και στην αναμέτρηση της Παρασκευής (30/10) με τον Ολυμπιακό, στη SUNEL Arena, απέναντι στην πρώην ομάδα του.

Στις πρώτες επτά αγωνιστικές της EuroLeague, ο Πίτερς μετράει κατά μέσο όρο 10,3 πόντους, με 47,6% στα τρίποντα, 4,1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 11,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, σε 23 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα συμμετοχής ανά αγώνα.

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