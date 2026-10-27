· Μπάγερν Μονάχου

Τα συγχαρητήρια του Πρίγκιπα Ουίλιαμ στον Κέιν για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας»

Το εγκώμιο του Χάρι Κέιν έπλεξε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ στέλνοντας τα δικά του συγχαρητήρια στον αρχηγό των «Τριών Λιονταριών».

Τα συγχαρητήρια του Πρίγκιπα Ουίλιαμ στον Κέιν για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας»
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Ο Χάρι Κέιν κατάφερε να κερδίσει τη «Χρυσή Μπάλα» χάρη στα 73 γκολ που σημείωσε σε όλες τις διοργανώσεις με Μπάγερν Μονάχου και Εθνική Αγγλίας την περυσινή σεζόν, γράφοντας ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος Άγγλος που κέρδισε τη συγκεκριμένη διάκριση έπειτα από 25 χρόνια, μετά το μακρινό 2001 και τον Μάικλ Όουεν.

Το επίτευγμα του Κέιν πανηγυρίστηκε έντονα στην πατρίδα του αφού ξόρκισε την «ανομβρία» που υπήρχε σχετικά με τη «Χρυσή Μπάλα» στο νησί. Μάλιστα, ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ, γνωστός φίλαθλος του ποδοσφαίρου και της Άστον Βίλα που παρακολουθεί και πολύ συχνά από κοντά τις αναμετρήσεις της Εθνικής Αγγλίας έστειλε το δικό του μήνυμα για να συγχαρεί τον αρχηγό των «Τριών Λιονταριών».

«Θερμά συγχαρητήρια στον Χάρι Κέιν για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Τι φανταστικό επίτευγμα, και πόσο άξια κερδισμένο! Ένας εξαιρετικός αρχηγός, ένας σπουδαίος παίκτης και ένας άνθρωπος που έχει χαρίσει στους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο τόσες πολλές αξέχαστες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμα του ο Πρίγκιπας Χάρι.

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