Στην Ευελπίδων Τσαρούχα, Κορομηλάς και Πηλοϊδης
Τρίτη ημέρα και τελευταία των ανακρίσεων για τους συλληφθέντες του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ με τους τρεις διαιτητές να φτάνουν στην Ευελπίδων.
Μετά τις απολογίες και τις προφυλακίσεις των Βαγγέλη Λιόλιου, Γιώργου Μαυραγάνη και Πέτρου Παπαπέτρου, σήμερα συνεχίζεται κανονικά η ανακριτική διαδικασία.
Λίγο μετά τις 10:00 της Δευτέρας (26/10), το κατώφλι της Ευελπίδων πέρασε προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και στις 10:30 η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα. Θα ακολουθήσει στις 12:00 το μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.