Στην Ευελπίδων Τσαρούχα, Κορομηλάς και Πηλοϊδης

Μετά τις απολογίες και τις προφυλακίσεις των Βαγγέλη Λιόλιου, Γιώργου Μαυραγάνη και Πέτρου Παπαπέτρου, σήμερα συνεχίζεται κανονικά η ανακριτική διαδικασία.

Λίγο μετά τις 10:00 της Δευτέρας (26/10), το κατώφλι της Ευελπίδων πέρασε προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς και στις 10:30 η διεθνής διαιτητής Βάσω Τσαρούχα. Θα ακολουθήσει στις 12:00 το μέλος της ΚΕΔ Τάσος Πηλοΐδης.