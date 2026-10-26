Έκρηξη Λάζου: «Εξώδικα ΟΔΚΕ, Μελή - Με πήρε πρώην συμπαίκτης από την ΕΟΚ και του είπα να πάει να γ…»

Στο επίκεντρο της συζήτησης για όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ έβαλε τον εαυτό του ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, προχωρώντας σε σοβαρές καταγγελίες μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο YouTube, «Low Post». Ο άλλοτε διεθνής σέντερ, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στα ελληνικά παρκέ, αναφέρθηκε στις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι τοποθετήσεις του, μεταξύ άλλων και για διαιτητικές αποφάσεις.

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος αποκάλυψε ότι η ΟΔΚΕ τού απέστειλε εξώδικο, το οποίο έφερε την υπογραφή του προέδρου της, Κωνσταντίνου Μπούσια. Όπως επισήμανε, ο τελευταίος είναι ένας από τους τρεις μάρτυρες υπεράσπισης του Βαγγέλη Λιόλιου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικό με πρώην συμπαίκτη του, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στην ΕΟΚ. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο συγκεκριμένος άνθρωπος επιχείρησε να τον πείσει να αποσύρει τα βίντεο από το κανάλι και να διακόψει τη λειτουργία της πλατφόρμας. Ο ίδιος, μάλιστα, δεν έκρυψε την έντονη αντίδρασή του, περιγράφοντας με χαρακτηριστικό τρόπο την απάντηση που έδωσε στην προτροπή αυτή.

«Του είπα ευγενικά να πάει να γ@μ$θεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λάζαρος Παπαδόπουλος.

Η αναφορά στον ΕΣΑΚΕ και το εξώδικο σε συνεργάτη του

Όπως υποστήριξε ο παλαίμαχος σέντερ, λίγες ημέρες μετά το συγκεκριμένο περιστατικό ακολούθησε εξώδικο από τον ΕΣΑΚΕ, με τον πρόεδρό του, Μιχάλη Μελή, να προχωρά στην αποστολή του σε νεαρό συνεργάτη του καναλιού.

Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι στην ομάδα του «Low Post» συμμετέχουν νέα παιδιά, καθώς και εθελοντές που προσπαθούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο. Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του και έστειλε το δικό του μήνυμα προς όσους, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να ασκήσουν πιέσεις στους συνεργάτες του.

«Αυτούς πάτε να απειλήσετε, δεν ντρέπεστε λίγο; Μην τολμήσετε να ξαναπειράξετε κανέναν από τους συνεργάτες μου», τόνισε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος ξεκαθάρισε ότι είναι διαθέσιμος να συνδράμει τη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας τα εξώδικα που, όπως ανέφερε, έχουν αποσταλεί τόσο στον ίδιο όσο και στους συνεργάτες του. Παράλληλα, δήλωσε πρόθυμος να προσφέρει κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο τις καταγγελίες του Λάζαρου Παπαδόπουλου: