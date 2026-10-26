Δορκοφίκης: «Δεν θα γίνω δεκανίκι - Ζήτησα την παραίτηση όλου του ΔΣ της ΕΟΚ»

Την ανάγκη να υπάρξουν άμεσες αλλαγές στη διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης υπογράμμισε ο Περικλής Δορκοφίκης, ο οποίος, μετά την παραίτηση του Βαγγέλη Λιόλιου, πήρε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι έχει ήδη ζητήσει την παραίτηση όλων των μελών του Δ.Σ., τονίζοντας πως δεν επιθυμεί να αποτελέσει στήριγμα για την παρούσα διοίκηση.

Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής εξήγησε αρχικά πώς βρέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο, υπενθυμίζοντας ότι στις τελευταίες εκλογές είχε συμμετάσχει στον συνδυασμό του Παναγιώτη Φασούλα. Παρότι δεν είχε εκλεγεί, καθώς ήταν πρώτος επιλαχών, οι παραιτήσεις που ακολούθησαν είχαν ως αποτέλεσμα την είσοδό του στη διοίκηση της Ομοσπονδίας.

Παράλληλα, εξέφρασε τη θλίψη του για όσα συμβαίνουν στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, ενώ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τη συνεδρίαση συγκρότησης του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Δορκοφίκης: «Έχω ζητήσει να παραιτηθεί όλο το Δ.Σ. της ΕΟΚ»

Ο Περικλής Δορκοφίκης ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει τη σημερινή διοίκηση, την οποία επέκρινε έντονα για τον τρόπο με τον οποίο έχει διαχειριστεί την κατάσταση. Όπως ανέφερε, κατά τη συνεδρίαση δεν ψήφισε κανένα από τα θέματα που τέθηκαν, ενώ γνωστοποίησε ότι απέστειλε προσωπική επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό, ζητώντας την παραίτηση όλων των μελών του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου.

Σύμφωνα με την πρότασή του, θα πρέπει να ενεργοποιηθούν τα αρμόδια θεσμικά όργανα και η Πολιτεία, ώστε να οριστεί προσωρινή διοίκηση με βάση όσα προβλέπει η νομοθεσία. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές, προκειμένου τα σωματεία να αποφασίσουν ποιος θα αναλάβει την προεδρία της Ομοσπονδίας.

Κλείνοντας, ο Περικλής Δορκοφίκης αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που, κατά την άποψή του, θα πρέπει να διαθέτει ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ. Όπως τόνισε, στόχος είναι να αναδειχθεί μια προσωπικότητα που θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα έχει την ευρύτερη δυνατή αποδοχή, πλαισιωμένη από ανθρώπους με γνώση και σχέδιο για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Περικλή Δορκοφίκη στην ΕΡΤ:

«Στις τελευταίες εκλογές κατέβηκα με τον Παναγιώτη Φασούλα, δεν τα καταφέραμε, εκλέχθηκε ξανά πρόεδρος ο Βαγγέλης Λιόλιος. Δεν είχα εκλεγεί, ήμουν πρώτος επιλαχών. Τώρα με παραιτήσεις που γίνονται, όπως του κύριου Λιόλιου, αυτό έφερε εμένα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ.

Σίγουρα για έναν άνθρωπο που αγαπάει το μπάσκετ και το υπηρέτησε από μικρό παιδί, είναι ελάχιστο που μπορώ να κάνω. Είναι θλιβερά και στενάχωρα τα όσα γίνονται. Με ενημέρωσαν χθες από την ΕΟΚ στις 15:55, πως στις 16:30 πρέπει να συγκροτηθεί το νέο Δ.Σ.

Σε καμία περίπτωση δεν επιθυμώ να γίνω δεκανίκι και δεν επιθυμώ να δώσω στήριξη σε μια διοίκηση η οποία έχει αποτύχει οικτρά, έχει στιγματίσει το ελληνικό μπάσκετ. Στη συνάντηση, δεν ψήφισα κανένα θέμα. Μάλιστα έστειλα και μια προσωπική επιστολή στον αρμόδιο Υπουργό, πως στη σημερινή συνάντηση, πρέπει όλο το Δ.Σ. της ΕΟΚ να παραιτηθεί. Μαζί και εγώ που μπήκα τώρα.

Και τα θεσμικά όργανα και η Πολιτεία να έρθει με όσα προβλέπει η νομοθεσία, να οριστεί μια νέα προσωρινή διοίκηση και να οδηγηθούμε σε εκλογές, προκειμένου τα σωματεία να επιλέξουν τον νέο Πρόεδρο.

Εγώ θα στηρίξω έναν Πρόεδρο ο οποίος θα μπορέσει να φέρει το μπάσκετ που όλοι θέλουμε να βλέπουμε. Θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα είναι κοινής αποδοχής. Μια μεγάλη προσωπικότητα, με ένα τιμ ανθρώπων γύρω του, το οποίο ξέρει τι πρέπει να κάνει για το καλό του ελληνικού μπάσκετ».