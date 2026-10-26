· Παναθηναϊκός

Αταμάν: «Είμαι σοκαρισμένος, ο Παναθηναϊκός θα κάνει όσα πρέπει – Αγαπώ τον Γιαννακόπουλο»

Ο Εργκίν Αταμάν τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, ενώ εξέφρασε την αγάπη του για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Αταμάν: «Είμαι σοκαρισμένος, ο Παναθηναϊκός θα κάνει όσα πρέπει – Αγαπώ τον Γιαννακόπουλο»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη θέση του για τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν, με τον Γιώργο Σπανουδάκη να μεταφέρει τις δηλώσεις του Τούρκου προπονητή στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δήλωσε σοκαρισμένος από όσα συμβαίνουν, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν θεωρεί σωστό να πάρει θέση για μια υπόθεση που βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Γεια σας, βρίσκομαι στην Αθήνα και παρακολουθώ σοκαρισμένος όλες τις εξελίξεις, αλλά λυπάμαι, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να εκφράσω άποψη για ένα ζήτημα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον της Δικαιοσύνης», ανέφερε αρχικά ο Αταμάν.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του στους φίλους της ομάδας και του αθλητισμού.

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και θα κάνει όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να στείλω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού και στους πραγματικούς φίλους του αθλητισμού», σημείωσε.

Τέλος, ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς το πρόσωπό του, λέγοντας: «Αγαπάω τον Δημήτρη και το πάθος του για τον Παναθηναϊκό και τον ελληνικό αθλητισμό».

https://www.instagram.com/reel/De8pZzyEfSh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
COMMENTS
LATEST NEWS
12:05 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: Το ένταλμα σύλληψης της Βάσως Τσαρούχα

11:58 SUPER LEAGUE

Βόλος: Το… χρίσμα στον Γαρίδο - Βοηθός του ο Ιμπαγάσα

11:49 ΜΠΑΣΚΕΤ

Σοκαριστικό: «Ο Λιόλιος δρούσε χωρίς κανένα δισταγμό»

11:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι τελευταίοι τελικοί της Τσαρούχα με τις 64-21 βολές

11:08 ΜΠΑΣΚΕΤ

Δικηγόρος Κορομηλά: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια δικογραφία, τα χρήματα δικαιολογούνται»

11:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Ευαγγέλου στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Τσακαλίδης στο Παναθηναϊκός - Άρης | Οι διαιτητές

10:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Δορκοφίκης: «Δεν θα γίνω δεκανίκι - Ζήτησα την παραίτηση όλου του ΔΣ της ΕΟΚ»

10:48 ΜΠΑΣΚΕΤ

Στην Ευελπίδων Τσαρούχα, Κορομηλάς και Πηλοϊδης

10:46 EUROLEAGUE

Η Πάντερ στο Παναθηναϊκός - Αρμάνι

10:45 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Είμαι σοκαρισμένος, ο Παναθηναϊκός θα κάνει όσα πρέπει – Αγαπώ τον Γιαννακόπουλο»

10:15 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Μοίρασε πριμ ο Μπούσης μετά τη νίκη με ΠΑΟΚ - Το σύνθημα στα αποδυτήρια

10:02 ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Νέα αιχμηρή αντίδραση - «Γιατί δεν είναι έξαλλοι με τα στησίματα;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας