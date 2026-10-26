Αταμάν: «Είμαι σοκαρισμένος, ο Παναθηναϊκός θα κάνει όσα πρέπει – Αγαπώ τον Γιαννακόπουλο»

Τη θέση του για τις τελευταίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ εξέφρασε ο Εργκίν Αταμάν, με τον Γιώργο Σπανουδάκη να μεταφέρει τις δηλώσεις του Τούρκου προπονητή στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δήλωσε σοκαρισμένος από όσα συμβαίνουν, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι δεν θεωρεί σωστό να πάρει θέση για μια υπόθεση που βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης.

«Γεια σας, βρίσκομαι στην Αθήνα και παρακολουθώ σοκαρισμένος όλες τις εξελίξεις, αλλά λυπάμαι, δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους μου να εκφράσω άποψη για ένα ζήτημα που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ενώπιον της Δικαιοσύνης», ανέφερε αρχικά ο Αταμάν.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμά του στους φίλους της ομάδας και του αθλητισμού.

«Ο Παναθηναϊκός είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και θα κάνει όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες σχετικά με αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να στείλω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού και στους πραγματικούς φίλους του αθλητισμού», σημείωσε.

Τέλος, ο Τούρκος προπονητής αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς το πρόσωπό του, λέγοντας: «Αγαπάω τον Δημήτρη και το πάθος του για τον Παναθηναϊκό και τον ελληνικό αθλητισμό».