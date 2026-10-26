Κύπελλο Ελλάδας: Ευαγγέλου στο ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, Τσακαλίδης στο Παναθηναϊκός - Άρης | Οι διαιτητές

Οι ορισμοί των διαιτητών για τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έγιναν γνωστοί, με την ΚΕΔ να επιλέγει Έλληνες ρέφερι για τα παιχνίδια της διοργάνωσης. Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα διευθύνει το ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ στην Τούμπα, ενώ ο Τσακαλίδης ορίστηκε στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη.

Στο παιχνίδι των δύο Δικεφάλων, ο Ευαγγέλου θα έχει στο VAR τον Ιταλό Μίκαελ Φάμπρι, με τον Αλμπέρτο Σαντόρο να αναλαμβάνει καθήκοντα AVAR. Ο Ιταλός διαιτητής έχει βρεθεί ξανά στο παρελθόν στην Ελλάδα για δύο σημαντικά ντέρμπι της Super League, καθώς είχε διευθύνει το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-1 στις 13 Ιανουαρίου 2021 και το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ 1-1 στις 2 Μαρτίου 2021.

Αντίστοιχα, στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Άρη, διαιτητής θα είναι ο διεθνής Τσακαλίδης, ενώ στο VAR θα βρίσκεται ο 51χρονος Ολλανδός Πολ Φαν Μπέκελ, με συνεργάτη τον Γερόεν Μάνσοτ. Ο Φαν Μπέκελ είχε επισκεφθεί ξανά τη χώρα μας πριν από σχεδόν δύο χρόνια, όταν είχε οριστεί στο Super Cup ανάμεσα στον ΟΦΗ και τον Ολυμπιακό, με τον Τσακαλίδη να βρίσκεται και τότε στη διαιτητική ομάδα.

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής, ο Κατοίκος θα διευθύνει το Μαρκό-Ολυμπιακός, ο Κόκκινος το Βόλος-Ατρόμητος και ο Πολυχρόνης το ΑΕΛ-ΟΦΗ. Στο Νέστος Χρυσούπολης-Καλαμάτα ορίστηκε ο Κουκούλας, στο Πανσερραϊκός-Νίκη Βόλου ο Γιουματζίδης και στο Αστέρας-Κηφισιά ο Κατόπης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναμετρήσεις σε Σέρρες, Χρυσούπολη και Λάρισα θα διεξαχθούν χωρίς τη χρήση VAR.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής

Τρίτη 27 Οκτωβρίου

16:00 Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου: Γιουματζίδης (Κορωνάς, Φραγκιαδάκης), 4ος: Τζίκας.

Γιουματζίδης (Κορωνάς, Φραγκιαδάκης), 4ος: Τζίκας. 17:30 Αστέρας AKTOR - Κηφισιά: Κατόπης (Μαυροκορδόπουλος, Κλεπετσάνης), 4ος: Τσιμεντερίδης, VAR: Παπαδόπουλος, AVAR: Μέγας.

Τετάρτη 28 Οκτβωρίου

15:00 Μαρκό - Ολυμπιακός: Κατοίκος (Μπουξμπάουμ, Οικονόμου), 4ος: Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, AVAR: Ντάουλας.

Κατοίκος (Μπουξμπάουμ, Οικονόμου), 4ος: Ανδρικόπουλος, VAR: Κουμπαράκης, AVAR: Ντάουλας. 15:00 Νέστος Χρυσούπολης - Καλαμάτα: Κουκούλας (Ψύλλος, Κομισοπούλου), 4ος: Τομαράς.

Κουκούλας (Ψύλλος, Κομισοπούλου), 4ος: Τομαράς. 17:30 Παναθηναϊκός - Άρης: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Παπαδάκης), 4ος: Φίτσας, VAR: Πάουλους Φαν Μπέκελ, AVAR: Μάνσοτ.

Τσακαλίδης (Κωσταράς, Παπαδάκης), 4ος: Φίτσας, VAR: Πάουλους Φαν Μπέκελ, AVAR: Μάνσοτ. 20:30 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ: Ευαγγέλου (Καραγκιζόπουλος, Χριστοδούλου), 4ος: Παπαπέτρου, VAR: Φάμπρι, AVAR: Σαντόρο.

Ευαγγέλου (Καραγκιζόπουλος, Χριστοδούλου), 4ος: Παπαπέτρου, VAR: Φάμπρι, AVAR: Σαντόρο. 19:30 ΑΕΛ-ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Δημητριάδης, Μηνούδης), 4ος: Αλατσάκης.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου