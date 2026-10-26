Βόλος: Το… χρίσμα στον Γαρίδο - Βοηθός του ο Ιμπαγάσα

Σελίδα γυρίζει στον πάγκο του Βόλου Elabet, καθώς η θεσσαλική ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Χουάν Κάρλος Γαρίδο, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας. Στο νέο προπονητικό επιτελείο θα βρίσκεται και ο Αριέλ Ιμπαγάσα, που θα εκτελεί χρέη βοηθού, ενώ ο Χαβιέρ Ολιβά αναλαμβάνει την προπόνηση των τερματοφυλάκων.

Ο 57χρονος Ισπανός τεχνικός γεννήθηκε στη Βαλένθια στις 29 Μαρτίου 1969 και διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ευρωπαϊκό και το διεθνές ποδόσφαιρο. Το όνομά του συνδέθηκε με τη Βιγιαρεάλ, στην οποία εργάστηκε από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2012, οδηγώντας την ισπανική ομάδα σε σημαντικές ευρωπαϊκές διαδρομές. Η κορυφαία στιγμή της παρουσίας του ήταν η συμμετοχή της στα ημιτελικά του Europa League το 2011.

Μετά τη θητεία του στη Βιγιαρεάλ, ο Γαρίδο εργάστηκε σε ομάδες όπως η Κλαμπ Μπριζ και η Μπέτις, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε συλλόγους από διαφορετικά πρωταθλήματα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Αλ Αχλί της Αιγύπτου, η Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας, η Ράτζα Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο, η Αλ Αΐν των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, η Καστεγιόν, η Αλ Ιτιχάντ, καθώς και η MC Oran της Αλγερίας, όπου εργάστηκε πιο πρόσφατα.

Πλέον, ο Ισπανός προπονητής αναλαμβάνει την αποστολή να οδηγήσει τον Βόλο στη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου, έχοντας στο πλευρό του ένα επιτελείο με εμπειρία από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Βόλος ΕLABET ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ισπανό προπονητή Juan Carlos Garrido.

Ο Juan Carlos Garrido είναι γεννημένος στη Βαλένθια στις 29 Μαρτίου 1969, έχει διατελέσει προπονητής Βιγιαρεάλ από τον Ιανουάριου του 2010 έως τον Δεκέμβριο του 2012 οδηγώντας τον ισπανικό σύλλογο σε σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες με σημαντικότερη την παρουσία του στα ημιτελικά του Europa League το 2011.

Επόμενοι προπονητικοί του σταθμοί ήταν η Κλαμπ Μπριζ και η Μπέτις, για να ακολουθήσουν μεταξύ άλλων η Αλ Αχλί της Αιγύπτου, η Αλ Ετιφάκ (Σαουδική Αραβία), η Ράτζα Καζαμπλάνκα (Μαρόκο) με την οποία κατέκτησε το κύπελλο, η Αλ Αϊν (ΗΑΕ), η Καστεγιόν (Ισπανία), η Αλ Ιτιχάντ, ενώ ο τελευταίος του σταθμός ήταν η MC Oran (Αλγερία).

Βοηθός του Juan Carlos Garrido αναλαμβάνει ο Ariel Ibagaza ενώ τη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων αναλαμβάνει ο Javier Oliva.

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τους Juan Carlos Garrido, Ariel Ibagaza και Javier Oliva στην οικογένεια της».