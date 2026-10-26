Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Νέα αιχμηρή αντίδραση - «Γιατί δεν είναι έξαλλοι με τα στησίματα;»

Αιχμές και μηνύματα προς συγκεκριμένη κατεύθυνση άφησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το «Λιόλιος Gate».

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Νέα αιχμηρή αντίδραση - «Γιατί δεν είναι έξαλλοι με τα στησίματα;»
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Νέα παρέμβαση από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του, στρέφοντας τα βέλη του προς συγκεκριμένη κατεύθυνση και ασκώντας κριτική για τη στάση της που έχει κρατήσει μετά τις αποκαλύψεις για το σκάνδαλο που έχει προκαλέσει αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έγραψε:

«Μια ομάδα με απεριόριστο μπάτζετ για το νομικό της τμήμα.

Μια ομάδα που έχει υπερασπιστεί άπειρες φορές τους δύο προφυλακισμένους για στήσιμο αγώνων.

Μια ομάδα που με την εντελώς τυχαία παρουσία των φυλακισμένων σχεδόν σε κάθε τελικό έχουν πάρει πεντακάθαρους τίτλους.

Όταν ο τέως πρόεδρος της ΕΟΚ έβγαινε φωτογραφία παντού μαζί τους χωρίς να ξέρουν με το άνθρωπο έχουν να κάνουν πώς και δεν τον έχουν κατακεραυνώσει;

Γιατί δεν είναι έξαλλοι που κάποιοι αλήτες με τα στησίματά τους δίνουν και το δικαίωμα σε κάποιους να λένε;

Στημένοι διαιτητές, ίσον στημένο πρωτάθλημα».

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Το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

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