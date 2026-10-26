Ο τραυματισμός του Τζέιλεν Ουίλιαμς των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στην αναμέτρηση με τους Λ.Α. Κλίπερς «πάγωσε» το γήπεδο, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του μετά το τέλος του αγώνα.

Ο γκαρντ της Οκλαχόμα τραυματίστηκε σοβαρά στο αριστερό πόδι του και χρειάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ με φορείο.

Το περιστατικό συνέβη 1:14 πριν από τη λήξη του αγώνα την Κυριακή (25/10), όταν ο Αμερικανός γκαρντ επιχείρησε να διεισδύσει προς το καλάθι και κέρδισε φάουλ. Μετά την επαφή, έπεσε άτσαλα πάνω στο πόδι του, με την κατάστασή του να προκαλεί άμεσα συναγερμό.

Το ιατρικό επιτελείο έσπευσε κοντά του για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του με φορείο. Πετσέτες τοποθετήθηκαν γύρω από τον αριστερό αστράγαλό του, την ώρα που οι παίκτες και των δύο ομάδων παρακολουθούσαν συγκλονισμένοι.

Η διακοπή διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά. Κατά την αποχώρησή του, ο Ουίλιαμς ύψωσε τους δύο αντίχειρές του προς τους φιλάθλους, οι οποίοι τον χειροκροτούσαν.

Οι Θάντερ πήραν τελικά τη νίκη με 108-101, ωστόσο το αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα, με τον τραυματισμό του συμπαίκτη τους να επισκιάζει την αναμέτρηση.

Δάκρυσε ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Απλώς στενοχωριέμαι για εκείνον»

Η εικόνα του τραυματισμού επηρέασε έντονα τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. «Απλώς στενοχωριέμαι για εκείνον. Τίποτα περισσότερο από αυτό», ανέφερε ο ηγέτης των Θάντερ, εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά.

Ο Καναδός σταρ μίλησε και για την αγάπη που τρέφει ο Ουίλιαμς για το μπάσκετ και τον ανταγωνισμό, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με τους τραυματισμούς, λέγοντας ότι: «Απλώς αγαπάει να παίζει, αγαπάει τον ανταγωνισμό. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Είναι ατυχές αυτό που του συμβαίνει μέχρι τώρα, αλλά είναι εξοπλισμένος για να το αντιμετωπίσει».

Παρά το πλήγμα που δέχθηκε η ομάδα, ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ξεκαθάρισε ότι οι Θάντερ θα πρέπει να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους μέχρι την επιστροφή του συμπαίκτη τους. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Δεν έχουμε επιλογή. Γι’ αυτό υπογράψαμε. Προφανώς θα είναι δύσκολο χωρίς έναν τέτοιο παίκτη. Δεν χάθηκε για πάντα. Θα επιστρέψει καλύτερος από ποτέ. Το ξέρουμε. Πρέπει απλώς να κρατήσουμε το οχυρό μέχρι να επιστρέψει».