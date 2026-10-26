Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Σήμερα απολογούνται Κορομηλάς, Πηλοΐδης, Τσαρούχα

Ο Βαγγέλης Λιόλιος, προφυλακιστέος. Ο Γιώργος Μαυραγάνης, το ίδιο. Πρώτος που απολογήθηκε και προφυλακίστηκε, ο Πέτρος Παπαπέτρου. Οι τρεις από τους – μέχρι στιγμές – έξι συλληφθέντες για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. Με το κατηγορητήριο να αφορά εμπλοκή σε στημένους αγώνες όλων των κατηγοριών και των ηλικιακών κλιμακίων.

Σήμερα, περίπου στις 10:30 το πρωί, θα μεταβούν στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, οι τρεις τελευταίοι κρατούμενοι. Για να αποφασιστεί το αν κι αυτοί θα προφυλακιστούν ή αν θα αφεθούν με περιοριστικούς όρους.

Ο λόγος για τον Ηλία Κορομηλά, σύμβουλο της ΚΕΔ/ΕΟΚ. Τον Τάσο Πηλοΐδη, μέλος της ΚΕΔ/ΕΟΚ. Την Βάσω Τσαρούχα, εν ενεργεία διαιτητή τόσο στην GBL όσο και στην EuroLeague.

Τα συγκεκριμένα πρόσωπα θα περάσουν στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθούν. Εν συνεχεία μαζί με τον εισαγγελέα θα αποφασιστεί το αν θα προφυλακιστούν και αυτά τα πρόσωπα ή όχι. Με την κάθε περίπτωση φυσικά, να εξετάζεται ξεχωριστά.

Ήδη οι εξελίξεις είναι κατακλυσμιαίες, με την προφυλάκιση του προέδρου της ΕΟΚ, του φίλου και συνεργάτη του, αλλά και του τέως διαιτητή και νυν καθηγητή διαιτησίας. Τώρα θα αποφασιστεί για τρία πρόσωπα της διαιτησίας, τα οποία όριζαν διαιτητές και διαιτήτευαν σε αγώνες. Μεταξύ αυτών και τελικοί πρωταθλήματος τα τελευταία χρόνια.