NBA: Ο Βάγκνερ «εκτέλεσε» τους πρωταθλητές Νικς - Όλα τα αποτελέσματα

Με εντυπωσιακές ατομικές εμφανίσεις, ανατροπές και σημαντικά αποτελέσματα συνεχίστηκε η δράση στο NBA την Κυριακή (25/10). Οι Ντιτρόιτ Πίστονς, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κι οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς διατήρησαν το αήττητό τους, την ώρα που οι πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς γνώρισαν την τρίτη διαδοχική ήττα τους, παραμένοντας χωρίς νίκη στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν κατάφερε να αποτρέψει την ήττα των Σίξερς στο Ντιτρόιτ, με τους Πίστονς να συνεχίζουν την εξαιρετική τους πορεία. Ο Φραντς Βάγκνερ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην ανατροπή των Ορλάντο Μάτζικ απέναντι στους Νικς, ενώ ο Ταϊρίς Χαλιμπέρτον ξεχώρισε στη νίκη των Ιντιάνα Πέισερς επί των Μπρούκλιν Νετς.

Παράλληλα, ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ οδήγησε τους Θάντερ στην επικράτηση επί των Λος Άντζελες Κλίπερς, σε μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Τζέιλεν Γουίλιαμς.

Ιντιάνα Πέισερς – Μπρούκλιν Νετς 136-109

Οι Ιντιάνα Πέισερς πραγματοποίησαν εξαιρετική επιθετική εμφάνιση κι επικράτησαν 136-109 των Μπρούκλιν Νετς, έχοντας ως κορυφαίο τον Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Ο Αμερικανός γκαρντ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 πόντους και 10 ασίστ, ευστοχώντας σε οκτώ από τα 13 σουτ που επιχείρησε. Παράλληλα, πρόσφερε μία από τις πιο θεαματικές φάσεις της βραδιάς, καρφώνοντας την μπάλα και με τα δύο χέρια στον αιφνιδιασμό.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ ο Όμπι Τόπιν σημείωσε 16 ερχόμενος από τον πάγκο. Η Ιντιάνα είχε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, με 58% στα σουτ εντός πεδιάς και 21/43 τρίποντα (49%).

Οι Πέισερς πήραν τον έλεγχο στη δεύτερη περίοδο, όταν σημείωσαν 41 πόντους, κι αύξησαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο τρίτο δωδεκάλεπτο, με επιμέρους σκορ 37-24. Για τους Νετς, που υποχώρησαν στο 0-3, ο Νολάν Τραορέ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 17 πόντους.

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Τορόντο Ράπτορς 117-94

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς συνέχισαν το εντυπωσιακό ξεκίνημά τους στη σεζόν, επικρατώντας 117-94 των Τορόντο Ράπτορς. Αυτή ήταν η τρίτη νίκη τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις, με όλες τις επιτυχίες τους να έχουν έρθει με διαφορά τουλάχιστον 22 πόντων.

Ο Άντονι Έντουαρντς ξεχώρισε με 26 πόντους σε μόλις 27 λεπτά συμμετοχής, ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ πρόσθεσε 15 πόντους, ευστοχώντας σε τέσσερα από τα πέντε τρίποντα που επιχείρησε. Τα φάουλ, ωστόσο, περιόρισαν τον χρόνο συμμετοχής του στα 16 λεπτά.

Ο Τζέιντεν ΜακΝτάνιελς είχε 14 πόντους, έξι ριμπάουντ και τρεις τάπες, ενώ ο Ρούντι Γκομπέρ μάζεψε 13 ριμπάουντ, συμβάλλοντας στην αμυντική κυριαρχία των γηπεδούχων.

Η Μινεσότα σούταρε με 56% εντός παιδιάς και 48% από την περιφέρεια, ενώ κυριάρχησε και στα ριμπάουντ με 49-34.

Οι Ράπτορς αγωνίστηκαν χωρίς τον Καουάι Λέοναρντ, λόγω οιδήματος στο αριστερό γόνατο. Ο ΤζαΚόμπι Ουόλτερ σημείωσε 22 πόντους, ο Αρ Τζέι Μπάρετ 20 και ο Ιμάνουελ Κουίκλι 19.

Ορλάντο Μάτζικ – Νιου Γιορκ Νικς 111-102

Ο Φραντς Βάγκνερ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στην τέταρτη περίοδο και οδήγησε τους Ορλάντο Μάτζικ σε μια μεγάλη ανατροπή απέναντι στους πρωταθλητές Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα με 111-102.

Ο Γερμανός φόργουορντ δυσκολεύτηκε στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, έχοντας μόλις ένα εύστοχο σουτ στις πρώτες δέκα προσπάθειές του. Στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, όμως, άλλαξε την εικόνα του αγώνα, σημειώνοντας 21 από τους συνολικά 23 πόντους του. Παράλληλα, κατέγραψε 13 ριμπάουντ και εννέα ασίστ.

Οι Μάτζικ βρέθηκαν πίσω με 12-0 στο ξεκίνημα, ενώ περίπου εννέα λεπτά πριν από τη λήξη έχαναν με 86-76. Στη συνέχεια, ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους και με επιμέρους σκορ 35-16 ολοκλήρωσαν την ανατροπή.

Ο Βάγκνερ πέτυχε εννέα πόντους στο σερί 11-0 που έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο Ορλάντο, ενώ ο Άντονι Μπλακ πρόσθεσε 18 πόντους στην επιστροφή του από τραυματισμό.

Για τους Νικς, ο Τζέιλεν Μπράνσον είχε 28 πόντους, ενώ οι Καρλ-Άντονι Τάουνς κι Ο Τζι Ανουνόμπι σημείωσαν από 22. Η ομάδα της Νέας Υόρκης υποχώρησε στο 0-3, καταγράφοντας το χειρότερο ξεκίνημα εν ενεργεία πρωταθλητή από τους Ντάλας Μάβερικς της σεζόν 2011/12.

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Λος Άντζελες Κλίπερς 108-101

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ διατήρησαν το αήττητό τους, κερδίζοντας 108-101 τους Λος Άντζελες Κλίπερς. Η νίκη τους, ωστόσο, επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Τζέιλεν Ουίλιαμς.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 34 πόντους, ενώ ο Ατζάι Μίτσελ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση ερχόμενος από τον πάγκο, μετρώντας 18 πόντους, έξι ριμπάουντ, τέσσερις ασίστ και τρία κλεψίματα. Ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Οι Κλίπερς προσπάθησαν να επιστρέψουν στο παιχνίδι και μείωσαν σε 97-96, έπειτα από τρίποντο του Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος. Δεν κατάφεραν, ωστόσο, να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Ο Ντάριους Γκάρλαντ σημείωσε 16 πόντους για τους ηττημένους, ενώ οι Κρις Νταν και Μπρουκ Λόπεζ πρόσθεσαν από 15.

Η μεγαλύτερη ανησυχία για την Οκλαχόμα αφορά την κατάσταση του Τζέιλεν Ουίλιαμς, ο οποίος αποχώρησε με φορείο μετά από άσχημη πτώση στην τέταρτη περίοδο. Νωρίτερα είχαν αποχωρήσει με τραυματισμούς κι οι Κέισον Ουάλας και Τζέιλιν Ουίλιαμς.

Ντιτρόιτ Πίστονς – Φιλαδέλφεια 76ερς 106-93

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς επιβεβαίωσαν την εξαιρετική τους κατάσταση, επικρατώντας των Φιλαδέλφεια 76ερς με 106-93 και παραμένοντας αήττητοι στο ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ ηγήθηκε των νικητών με 26 πόντους, ενώ ο Τζον Κόλινς πρόσθεσε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, καλύπτοντας μέρος του κενού που άφησε η απουσία του τραυματία Τζέιλεν Ντούρεν.

Το Ντιτρόιτ μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και προηγήθηκε με 15-1, φτάνοντας μέχρι το +21 στο πρώτο ημίχρονο. Οι Σίξερς προσπάθησαν να επιστρέψουν και κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά μέχρι τους τέσσερις πόντους, χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την αντεπίθεσή τους.

Ο Ντάνκαν Ρόμπινσον ευστόχησε σε πέντε τρίποντα για τους Πίστονς, με ένα από αυτά στην τελευταία περίοδο να ανακόπτει την προσπάθεια της Φιλαδέλφεια. Συνολικά, οι γηπεδούχοι είχαν 14 εύστοχα τρίποντα.

Για τους Σίξερς, ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ο πρώτος σκόρερ με 29 πόντους, ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πρόσθεσε 18. Ο Τζοέλ Εμπίντ έμεινε εκτός για λόγους ξεκούρασης, με τη Φιλαδέλφεια να γνωρίζει την πρώτη ήττα της μετά από τρεις διαδοχικές νίκες.

Μέμφις Γκρίζλις – Σακραμέντο Κινγκς 123-112

Οι Μέμφις Γκρίζλις συνέχισαν την αήττητη πορεία τους, καθώς νίκησαν 123-112 τους Σακραμέντο Κινγκς, φτάνοντας τις τρεις διαδοχικές νίκες. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Τάι Τζερόμ, ο οποίος σημείωσε 31 πόντους με 14/14 βολές.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε πετύχει 45 πόντους στην πρεμιέρα και με μέσο όρο 36,5 πόντους βρέθηκε στην κορυφή των σκόρερ του NBA, αφήνοντας πίσω του μια δύσκολη χρονιά, στη διάρκεια της οποίας περιορίστηκε σε μόλις 15 συμμετοχές λόγω τραυματισμών.

Ο ρούκι Κάμερον Μπούζερ πρόσθεσε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ ο Σέντρικ Κάουαρντ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 15 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Το Σακραμέντο επέστρεψε από διψήφια διαφορά και ισοφάρισε σε 106-106, όμως το Μέμφις απάντησε με σερί 8-0, εξασφαλίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη του.

Για τους Κινγκς, ο Ζακ ΛαΒίν ξεχώρισε με 37 πόντους, ο Ντάριους Έικαφ Τζούνιορ πρόσθεσε 22, ενώ ο Ντομάντας Σαμπόνις ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 15 ριμπάουντ.