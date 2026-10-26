Ξεκίνησε την γκρίνια στους Σίξερς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Δεν ήρθα για να παίζω μόνιμα στο ‘5’»

Την πρώτη τους ήττα στη φετινή σεζόν του NBA γνώρισαν οι Σίξερς, οι οποίοι ηττήθηκαν 106-93 από τους Πίστονς. Στην αναμέτρηση, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς χρειάστηκε να καλύψει για αρκετό χρόνο τη θέση του σέντερ, εξαιτίας των απουσιών των Τζοέλ Εμπίντ, Ντόμινικ Μπάρλοου και Τάκο Φολ.

Η συγκεκριμένη επιλογή, ωστόσο, δεν φαίνεται να ικανοποιεί τον «Βασιλιά», ο οποίος εξέφρασε δημόσια τις ενστάσεις του για το ενδεχόμενο να καθιερωθεί σε αυτόν τον ρόλο. «Διάολε, έχουμε έναν MVP (σ.σ. εννοεί τον Εμπίντ). Δεν είμαι εδώ για να έχω έναν μόνιμο ρόλο στη θέση του σέντερ. Έχεις τον Τζοέλ στην ομάδα, έτσι; Οπότε, δεν το βλέπω ως έναν ρόλο που μπορεί να διατηρηθεί σε μόνιμη βάση, αλλά είναι μια επιλογή που ξέρουμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε αν χρειαστεί», δήλωσε ο 41χρονος άσος.

Στη συνέχεια, ο ΛεΜπρόν ξεκαθάρισε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις οποιασδήποτε θέσης, εφόσον το απαιτούν οι συνθήκες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιθυμεί να αγωνίζεται σταθερά ως σέντερ, λέγοντας: «Ξέρω ότι μπορώ να παίξω σε όλες τις θέσεις, από το 1 έως το 5, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, αν παραστεί ανάγκη. Αλλά το να έχω έναν μόνιμο ρόλο ως σέντερ... δεν νομίζω ότι ισχύει κάτι τέτοιο. Αν έλεγα ότι υπέγραψα εδώ για να έχω έναν μόνιμο ρόλο στη θέση του σέντερ, δεν νομίζω ότι αυτό ήταν ποτέ το ζητούμενο».

Ο Τζέιμς ολοκλήρωσε τον αγώνα απέναντι στους Πίστονς με 18 πόντους, πέντε ασίστ, δύο ριμπάουντ και δύο κλεψίματα. Πλέον, μένει να φανεί αν ο Νικ Νερς θα επιλέξει να τον χρησιμοποιήσει ξανά στη θέση του σέντερ στα επόμενα παιχνίδια της Φιλαδέλφεια.

Με τον ΛεΜπρόν να οδεύει προς τα 42 του χρόνια, τα οποία θα συμπληρώσει τον Δεκέμβριο, η διαχείριση του χρόνου συμμετοχής και των απαιτήσεων που έχει στο παρκέ αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Οι Σίξερς καλούνται να προστατεύσουν τη φυσική του κατάσταση, ώστε να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο και να είναι έτοιμος να προσφέρει τόσο στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο όσο και την επόμενη χρονιά.