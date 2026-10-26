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Γιαννακόπουλος για προφυλάκιση Λιόλιου: «Ποιοι χάρηκαν περισσότερο;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ και την προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου.

Γιαννακόπουλος για προφυλάκιση Λιόλιου: «Ποιοι χάρηκαν περισσότερο;»
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επανήλθε μέσω Instagram, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις που απασχολούν το ελληνικό μπάσκετ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στην προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου και στην απολογία της Βάσως Τσαρούχα. Στις αναρτήσεις του, αναφέρθηκε και στην απόφαση των «ερυθρόλευκων» να αγωνιστούν στην Α2 το 2019.

Στην πρώτη του ανάρτηση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στάθηκε στη χρονική σύμπτωση των γεγονότων, κάνοντας αναφορά στην υπογραφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στην προφυλάκιση του Βαγγέλη Λιόλιου και στην απολογία της Βάσως Τσαρούχα. «Μία χαρούλα, στα γενέθλιά μας υπογράψαμε τον Ομπράντοβιτς, δέκα λεπτά πριν μπει η γιορτή μας προφυλακίστηκε ο Λιόλιος και στη γιορτή μας περνάει τον ανακριτή η Τσαρούχα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός επανήλθε με νέα τοποθέτηση, συγκρίνοντας τη στάση του Παναθηναϊκού με εκείνη του Ολυμπιακού σε όσα έχουν συμβεί στο ελληνικό μπάσκετ. Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην αποχώρηση των Πειραιωτών από το ελληνικό πρωτάθλημα και στη συμμετοχή τους στην Α2, εξαπολύοντας επίθεση κατά της απόφασής τους. «Εμένα πάντως η μεγαλύτερη κ@@@α περισσότερο απ’ όλες ξέρετε ποια είναι; Εσείς σαν κότες τρέξατε στην Α2, πέσατε μόνοι σας, χωρίς να έχει καταδικαστεί κανένας, χωρίς δίκες, εισαγγελείς, αποδείξεις για οτιδήποτε, ενδείξεις για οτιδήποτε. Αναγκάσατε μία κυβέρνηση να μην μπορεί να επιτρέπει να είναι ο Ολυμπιακός στην Α2. Εμείς καθίσαμε εδώ πέρα, υποστήκαμε ό,τι υποστήκαμε, παλέψαμε, τιμωρηθήκαμε. Στο τέλος…».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ολοκλήρωσε τις αναρτήσεις του με ένα ακόμη μήνυμα, αυτή τη φορά απευθυνόμενος προς τον Βαγγέλη Λιόλιο, λέγοντας: «Κι ένα τελευταίο για την υπόθεση: Ποιοι χάρηκαν περισσότερο απόψε με την προφυλάκισή σου, Βαγγέλη; Και γιατί; Θα το καταλάβεις τον επόμενο καιρό».

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