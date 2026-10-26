Βρούτσης: «Θα πέσει φως και στα οικονομικά της ΕΟΚ»

Οι τελευταίες εξελίξεις στο «Λιόλιος Gate» και οι καταγγελίες που βρίσκονται υπό διερεύνηση από τη Δικαιοσύνη φέρνουν στο προσκήνιο τον ρόλο της Πολιτείας. Ο Γιάννης Βρούτσης αποφάσισε να συναντηθεί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, με βασικό αντικείμενο την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την επόμενη ημέρα του αθλήματος.

Η συνάντηση προγραμματίστηκε για τις 12:00 στο Υπουργείο Αθλητισμού, έπειτα από επικοινωνία του Υπουργού με τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και Πρόεδρο του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλη Μελή. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν οι σοβαρές καταγγελίες που έχουν προκαλέσει αναστάτωση στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και αφορούν πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της ΕΟΚ, με την υπόθεση να εξετάζεται από τη Δικαιοσύνη.

Το στίγμα των προθέσεών του έδωσε ο Γιάννης Βρούτσης λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση, μιλώντας στον ΑΝΤ1. Ο Υπουργός Αθλητισμού αναφέρθηκε στην κρίση που έχει προκύψει, προαναγγέλλοντας παράλληλα έλεγχο στα οικονομικά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

«Δυστυχώς έχει ανοίξει μια βαθιά πληγή στον αθλητισμό. Το αυτοδιοίκητο είναι αυτοδιοίκητο και το κράτος είναι κράτος, θα πέσει φως και στα οικονομικά της ΕΟΚ. Ως Πολιτεία, θα φροντίσουμε να συνεχιστεί κανονικά το πρωτάθλημα», ανέφερε.