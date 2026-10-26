ΟΦΗ: Μοίρασε πριμ ο Μπούσης μετά τη νίκη με ΠΑΟΚ - Το σύνθημα στα αποδυτήρια

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε μια σημαντική νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, επικρατώντας 2-1 στο «Παγκρήτιο Στάδιο» για την όγδοη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Με αυτό το αποτέλεσμα, οι Κρητικοί έβαλαν τέλος στο αρνητικό σερί των τεσσάρων διαδοχικών ηττών που είχαν σε όλες τις διοργανώσεις, επιστρέφοντας στις επιτυχίες με τον καλύτερο τρόπο.

Το κλίμα στα αποδυτήρια μετά τη λήξη της αναμέτρησης ήταν πανηγυρικό, με τον Μιχάλη Μπούση να δίνει το «παρών» και να συγχαίρει τους ποδοσφαιριστές για την προσπάθεια και το αποτέλεσμα. Ο διοικητικός ηγέτης του ΟΦΗ θέλησε να επιβραβεύσει την ομάδα για τη νίκη απέναντι στον Δικέφαλο του Βορρά, ανακοινώνοντας παράλληλα την καταβολή πριμ.

Η ανακοίνωση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τους παίκτες, οι οποίοι πανηγύρισαν την επιτυχία τους και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, φωνάζοντας ρυθμικά «είναι τρελός ο πρόεδρος», σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια.