Δικηγόρος Κορομηλά: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια δικογραφία, τα χρήματα δικαιολογούνται»

Ο Ηλίας Κορομηλάς βρίσκεται ήδη στην Ευελπίδων, καθώς για σήμερα (26/10) είναι προγραμματισμένη η απολογία του για την υπόθεση του σκανδάλου στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο νομικός εκπρόσωπος του, Απόστολος Λύτρας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο εντολέας του είναι αθώος, σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ. Ο γνωστός δικηγόρος άσκησε κριτική στο κατηγορητήριο, κάνοντας λόγο για δικογραφία που βασίζεται σε δύο καταθέσεις, χωρίς άλλα στοιχεία, ενώ αναφέρθηκε και στο χρηματικό ποσό που έχει βρεθεί στην κατοχή του ειδικού συμβούλου διαιτησίας.

«Στα τόσα χρόνια που ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου, πρώτη φορά βλέπω μια υπόθεση με μια δικογραφία, με μόλις δύο καταθέσεις, χωρίς κανένα άλλο στοιχείο. Σε αυτές τις δύο καταθέσεις, εγώ μιλάω μόνο για τον εντολέα μου, γίνονται κάποιες αναφορές, απλές αναφορές για τον συγκεκριμένο διαιτητή. Νομίζω ότι σήμερα που θα απολογηθούμε, θα εξηγήσουμε για όλα αυτά, όσον αφορά τις δύο καταθέσεις, τι έχει συμβεί. Και θέλω να πιστεύω πως θα καταλάβουν τι έχει συμβεί. Έχει βρεθεί ένα χρηματικό ποσό το οποίο δικαιολογείται. Θα έρθει και ο λογιστής του να καταθέσει από πού προέρχονται αυτά τα ποσά. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν μόνο ενδείξεις και αναφορές των δύο μαρτύρων, οι οποίες δεν στηρίζονται πουθενά. Στον κύριο Κορομηλά δεν υπάρχουν ούτε μηνύματα ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Λύτρας.