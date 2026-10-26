Οι τελευταίοι τελικοί της Τσαρούχα με τις 64-21 βολές

Το ελληνικό μπάσκετ συγκλονίζεται από το «Λιόλιος Gate» και το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην ιστορία του αθλήματος. Ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικός Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος και ο στενός του κύκλος, πλέον βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής, αφού κατηγορούνται για σειρά βαρύτατων αδικημάτων, ενώ οι υπόλοιποι θα γνωρίζουν το βράδυ αν θα προφυλακιστούν ή όχι.

Μέσα στους τρεις που απολογούνται σήμερα είναι και η μοναδική εν ενεργεία διαιτητής, Βάσω Τσαρούχα. Η κυρία Τσαρούχα έχει ξεκαθαρίσει εξ αρχής πως είναι αθώα και δεν σχετίζεται με όσα τις καταλογίζουν με Ανακριτή και Εισαγγελέα να παίρνουν σήμερα την οριστική τους απόφαση για το μέλλον της.

Με αφορμή την απολογία της Βάσω Τσαρούχας το Onsports θυμίζει την τελευταία της παρουσία στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η κυρία Τσαρούχα είχε «σφυρίξει» τον πρώτο και τον πέμπτο τελικό της διοργάνωσης, όπου ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει του Παναθηναϊκού. Οι «ερυθρόλευκοι» στις 3 Ιουνίου του 2026 είχε επικρατήσει με 82-76, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να παίρνει 29 βολές και τον Παναθηναϊκό… μόλις, πέντε.

Όσο για τον πέμπτο και καθοριστικότερο τελικό, με την κυρία Τσαρούχα να είναι και πάλι η πρώτη διαιτητής, ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη με 89-85, με την ομάδα του Πειραιά να «εκτελεί» 35(!) βολές ενώ ο Παναθηναϊκός 20 σχεδόν λιγότερες.

Στα δύο ματς που διαιτήτευσε, με τον Ολυμπιακό να χρίζεται πρωταθλητής, οι «ερυθρόλευκοι» είχε 64 βολές και ο Παναθηναϊκός 21!