Πού θα δείτε Δουβίκα, Κουλιεράκη και όλη την ευρωπαϊκή δράση

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα για τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Γερμανίας και Ιταλίας 

Πού θα δείτε Δουβίκα, Κουλιεράκη και όλη την ευρωπαϊκή δράση
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Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται μεσοβδόμαδα! Μπορεί να μην έχει ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο από το πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις για το κύπελλο της Ιταλίας και της Γερμανίας με ελληνικό άρωμα.

Στη Γερμανία το Αμβούργο υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στις 19:00, με τον αγώνα να μεταδίδεται τηλεοπτικά στις 19:00 και λίγες ώρες αργότερα, στις 21:45 θα μεταδώσει το Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης. Οι Βεστφαλοί θα παραταχτούν χωρίς τον Κωνσταντίνο Καρέτσα που απουσιάζει λόγω τραυματισμού.

Στην Ιταλία, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις βραδινές αναμετρήσεις με Ελληνική συμμετοχή.

Η Κόμο του Δουβίκα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τορίνο στις 21:45, αγώνας που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Magenta Sport 2, ενώ την ίδια ώρα η Ρόμα του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη αντιμετωπίζει την Κάλιαρι και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 1.

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