Τι απάντησε η Δημογλίδου στους ισχυρισμούς του δικηγόρου της Τσαρούχα για τις φανέλες που βρέθηκαν

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, απάντησε στους ισχυρισμούς του Βασίλη Πεπόνη

 

Τι απάντησε η Δημογλίδου στους ισχυρισμούς του δικηγόρου της Τσαρούχα για τις φανέλες που βρέθηκαν
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Τη δική της απάντηση στους ισχυρισμούς του δικηγόρου της Βάσως Τσαρούχα που μετά την πολύωρη απολογία της, της επιβλήθηκε κατ΄οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση (βραχιολάκι), ενώ παράλληλα της απαγορεύθηκε η ενασχόληση με το μπάσκετ, επιχείρησε να δώσει η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η κ.α Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Συνδέσεις» απάντησε στα όσα υποστήριξε ο δικηγόρος της Βάσως Τσαρούχα, Βασίλης Πεπόνης:«Στο σπίτι της κ. Τσαρούχα δεν υπήρχαν ευρώ. Παρόλα αυτά, η Ελληνική Αστυνομία, για την κ. Δημογλίδου, την εκπρόσωπό της, άκουσα ανακοινώσεις ότι υπήρχαν χρήματα στα χέρια των έξι κατηγορουμένων. Επίσης, στο σπίτι της κ. Τσαρούχα υπήρχαν φανέλες, συλλεκτικές φανέλες πολλών ομάδων. Παρόλα αυτά, κατασχέθηκαν οι φανέλες μιας συγκεκριμένης ομάδας. Είμαι εντυπωσιασμένος και αναρωτιέμαι γιατί», είχε αναφέρει ο συνήγορος υπεράσπισης της διεθνούς διαιτήτριας.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ έβαλε τα πράγματα στη θέση τους τονίζοντας πως σε τρεις από τις έξι κατοικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν χρήματα, χωρίς ωστόσο να διασαφηνίζει σε ποιες από αυτές.

«Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν είναι συνολικά από τις έξι κατ' οίκον έρευνες, χωρίς να φωτογραφίζουμε συγκεκριμένα ονόματα. Πάντως σε τρεις από τις έξι οικείες βρέθηκαν χρηματικά ποσά, χωρίς να μπορούμε να πούμε ποιες ήταν αυτές», είπε χαρακτηριστικά.

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