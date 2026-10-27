Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ: Για το «διπλό» στην πιο δύσκολη αποστολή του στο Eurocup | Η ώρα και το κανάλι

Η πιο απαιτητική μέχρι τώρα ευρωπαϊκή αποστολή του περιμένει τον ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει την Μπαχτσεσεχίρ, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια στον όμιλο του EuroCup.

Οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει με το ίδιο ρεκόρ, μετρώντας τρεις νίκες και μία ήττα, και θέλουν να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την κορυφή. Για την ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η κατάκτηση του ροζ φύλλου, αλλά και μια εμφάνιση που θα επιβεβαιώσει τις δυνατότητές της απέναντι σε έναν αντίπαλο με υψηλές φιλοδοξίες στη διοργάνωση.

Το Μπαχτσεσεχίρ – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports4

Ο ΠΑΟΚ παραμένει αήττητος στη Stoiximan GBL, έχοντας προηγουμένως επικρατήσει δύσκολα της ΑΕΚ το περασμένο Σάββατο. Στην αποστολή για την αναμέτρηση στην Τουρκία δεν βρίσκονται οι Ομορούγι, Κακλαμανάκης και Περσίδης, ενώ η συμμετοχή του Ναζ Μήτρου-Λονγκ παραμένει αμφίβολη.

Από την πλευρά της, η Μπαχτσεσεχίρ θέλει να αφήσει πίσω της την ήττα (86-77) από την Μπόσνα στο Σεράγεβο και να επιστρέψει στις επιτυχίες. Στο τουρκικό πρωτάθλημα, πάντως, η ομάδα του Σάσα Τζόρτζεβιτς βρίσκεται μόνη στην πρώτη θέση, με το απόλυτο των πέντε νικών σε ισάριθμα παιχνίδια. Ανάμεσα στα αποτελέσματά της ξεχωρίζει κι η επικράτηση με 98-83 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν ο Ισπανός Τζόρτι Αλιάγκα, ο Σλοβένος Σάσο Πέτεκ και ο Βόσνιος Ντράγκαν Πόρομπιτς.

Το πρόγραμμα της Τρίτης (27/10) για την 6η αγωνιστική του EuroCup