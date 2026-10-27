Basketball Champions League: Εκτός έδρας δοκιμασία για το Περιστέρι με την Μούρθια - Ώρα και κανάλι

Εντυπωσιακό είναι το ξεκίνημα του Περιστερίου στη φετινή σεζόν, με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να παρουσιάζει εξαιρετικό πρόσωπο τόσο στη Stoiximan GBL όσο και στο Basketball Champions League.

Στο ελληνικό πρωτάθλημα, το Περιστέρι μετρά τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες, ενώ στην ευρωπαϊκή διοργάνωση έχει ξεκινήσει με το απόλυτο, έχοντας επικρατήσει στις δύο πρώτες αναμετρήσεις του.

Στόχος της ελληνικής ομάδας είναι να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και να διευρύνει το νικηφόρο σερί της. Το έργο της, ωστόσο, μόνο εύκολο δεν θα είναι στην 3η αγωνιστική του BCL, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη δυνατή Μούρθια, σε μία απαιτητική δοκιμασία επί ισπανικού εδάφους.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 21:30, με το Magenta Sport 4 να μεταδίδει ζωντανά το παιχνίδι.

Το Περιστέρι θέλει να επιβεβαιώσει την εξαιρετική του αγωνιστική κατάσταση και να διεκδικήσει ένα ακόμη σημαντικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή του πορεία.