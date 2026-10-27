«ΛιόλιοςGate»: Ακόμα δεν είδαμε τίποτα…

Η ελληνική κοινωνία συνεχίζει να παρακολουθεί σοκαρισμένη τις ραγδαίες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ.

Συλλήψεις, προφυλακίσεις, διάλυση στενών σχέσεων, φήμες και παραφιλολογία και το ελληνικό μπάσκετ στη χειρότερη στιγμή της ιστορίας του.

Στον πάτο του βαρελιού…

Όλοι εκείνοι που πριν από μερικά χρόνια εμφανίστηκαν σαν… κομήτες στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, δήθεν για να το σώσουν από την καταστροφή και υποσχόντουσαν με βαρύγδουπο τρόπο πως είναι αποφασισμένοι να διώξουν κλωτσηδόν όσους τολμήσουν να κάνουν τα παιδιά να κλαίνε βρίσκονται προφυλακισμένοι. Βρίσκονται υπό κράτηση και κατηγορούμενοι για βαρύτατα κακουργήματα.

Από τον «μέντορα» πρώην πρόεδρο, μέχρι τον συμβουλάτορα της διαιτησίας, τον πολύ… κολλητό του πρώην προέδρου και τα πρώτα «βιολιά» της ελληνικής διαιτησίας. Τα «βιολιά» εκείνα που κάποιοι τα αποθέωναν, τη στιγμή που κάποιοι από εμάς (οι μη… αντικειμενικοί) λέγαμε ξεκάθαρα αυτό που βλέπαμε να γίνεται μπροστά μας. Και μας έλεγαν τσάτσους, τρελούς, γραφικούς και πληρωμένους.

Τώρα; Τώρα τι;

Και όπως αναφέρει και ο τίτλος του πονήματος… ακόμα δεν είδαμε τίποτα.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Σε λιγότερο από μία εβδομάδα εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, οι κατηγορούμενοι βρέθηκαν στη ΓΑΔΑ, απολογήθηκαν σε Ανακριτή και Εισαγγελέα, με τους 4 να προφυλακίζονται και τους άλλους δύο να μπαίνουν σε κατοίκον περιορισμό και να τους απαγορεύεται η ενασχόλησή τους με το μπάσκετ.

Με όλες τις πληροφορίες να θεωρούν δεδομένο πως άμεσα θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του σχεδίου. Με τις νέες καταθέσεις.

Μέχρι στιγμής γίνονται πράγματα που ουδείς μπορούσε να φανταστεί. Ο Βαγγέλης Λιόλιος με χειροπέδες να προφυλακίζεται, ο Βαγγέλης Λιόλιος (σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες) να τα… ρίχνει όλα στον πρώην (προφανώς) κολλητό του και συνεργάτη του, Γιώργο Μαυραγάνη, για να τη βγάλει καθαρή, ο Πέτρος Παπαπέτρου με 820.000 ευρώ στο σπίτι του και οι υπόλοιποι να κατηγορούνται βάσει στοιχείων για την χειραγώγηση αμέτρητων αγώνων, όλων των κατηγοριών.

Μέσα σε όλο αυτό το σάπιο σκηνικό έχουμε και ένα πολύ σοβαρό λόγο να είμαστε αισιόδοξοι ότι κάτι καλό γίνεται στη χώρα. Αν κρίνουμε από την άμεσα παρέμβαση και τα άμεσα αντανακλαστικά του Γιάννη Βρούτση. Ο Υπουργός Αθλητισμού από την πρώτη στιγμή που «έσκασε» το σκάνδαλο του αιώνα βγήκε μπροστά. «Έκλεισε» την οικονομική κάνουλα της Ομοσπονδίας, απαιτώντας από τους αρμοδίους να δράσουν άμεσα. Μετά το… φιάσκο του νέου Δ.Σ. της ΕΟΚ, ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε πως θα πρέπει να γίνουν άμεσα νέες, κανονικές, εκλογές ώστε να γίνει το απαραίτητο restart. Όπως και έγινε. Την πιο δύσκολη στιγμή του μπάσκετ, οι φίλοι του αθλήματος βλέπουν τουλάχιστον την ηγεσία του αθλητισμού στη χώρα μας να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.

Την ίδια στιγμή κάποιοι είτε δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται, είτε προσπαθούν να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα.

Ολυμπιακός: Η ομάδα του Πειραιά προφανώς σε άλλο… κόσμο. Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν γίνει γνωστοί περισσότερο για τις καθημερινές τους «μάχες» σε νομικό επίπεδο, παρά σε αγωνιστικό, μοιάζουν να κρατούν αποστάσεις από όλα όσα γίνονται. Οι περισσότεροι θα περίμεναν από τη διοίκηση του Ολυμπιακού να βγει μπροστά και να κάνει ότι χρειάζεται για να υπάρξει η απόλυτη κάθαρση στον χώρο. Αλλά μάταια. Οι αδελφοί Αγγελόπουλοι είναι εξαφανισμένοι με το επικοινωνιακό team της ομάδας του Ολυμπιακού να μην τολμά να αγγίξει το θέμα και να συνεχίζει να βλέπει στον… ύπνο του τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Τη στιγμή που η διοίκηση της ΕΟΚ, η οποίας στηρίχθηκε στον υπέρτατο βαθμό από τους «ερυθρόλευκους», βρίσκεται στη φυλακή, εκείνοι σφυρίζουν αδιάφορα, με αστείες ανακοινώσεις κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και συνεχείς καταγγελίες. Με πιο αστεία από όλες την τελευταία. Για σύνθημα των οπαδών του Παναθηναϊκού που είχε αναφορά στον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Πραγματικά στάση που προκαλεί απορία, γεννά ερωτηματικά και δίνει το δυνατότητα στον κάθε υγιή φίλαθλο να κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις…

Την ίδια ώρα απορία προκαλούν και οι πανηγυρισμοί του συνηγόρου της κυρίας Τσαρούχα. Μόλις έγινε γνωστό ότι η Ελληνίδα διαιτητής δε θα προφυλακιστεί αλλά θα παραμείνει σε κατ' οίκον περιορισμό (βραχιολάκι) ο δικηγόρος της δεν έκρυψε τη χαρά του. Λες και αθωώθηκε.

Βέβαια για να μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε να θυμίσουμε ότι: Ο κατ’ οίκον περιορισμός με βραχιολάκι είναι ένας πολύ βαρύς περιοριστικός όρος και επιλέγεται όταν υπάρχουν σοβαρότατες ενδείξεις ενοχής.

Για να προφυλακιστεί κάποιος θα πρέπει είτε να κριθεί ύποπτος φυγής, είτε να κριθεί ικανός να πράξει ανάλογα αδικήματα όμοια με αυτά που κατηγορείται. Και από τη στιγμή που απαγορεύτηκε στην κυρία Τσαρούχα να έχει οποιαδήποτε ενασχόληση με το μπάσκετ, τότε δεν υπάρχει κίνδυνος να γίνει τίποτα από τα δύο.

Πλέον η όλη διαδικασία, συνεχίζεται, με γοργούς ρυθμούς. Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες πληροφορίες, άμεσα, αναμένεται να υπάρξουν νέες καταθέσεις από ανθρώπους που ξέρουν πρόσωπα και καταστάσεις, έτσι ώστε να πάρουν σειρά τα επόμενα… βήματα της έρευνας.

ΥΓ1: Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε για να το εμπεδώσουν ΟΛΟΙ. Το μπάσκετ τώρα ανασαίνει.

ΥΓ2: Πολλές πληροφορίες από χθες το βράδυ και μετά…

ΥΓ3: Για να τα λέμε όλα. Ευτυχώς που σήμερα δεν έχουμε Αυγενάκη στον αθλητισμό.

ΥΓ4: Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι επικείμενες εκλογές στην ΕΟΚ είναι αποφασισμένο να γίνουν δια ζώσης. Κάποια στιγμή θα ήταν καλό να μάθουμε τι έγινε στις εκλογές του 24. Τότε που ψηφίζαν τα… κομπιούτερ.

ΥΓ5: Ξετυλίγεται σιγά σιγά και η μόδα των «3Χ3».