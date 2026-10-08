Το μήνυμα του ΠΑΟΚ σε Παβλένκα και Άλι: «Καλή ανάρρωση και σύντομα ξανά μαζί μας»

Οι Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα στάθηκαν άτυχοι στην ίδια αναμέτρηση, καθώς αμφότεροι υπέστησαν εξάρθρωση ώμου. Οι δύο ποδοσφαιριστές πέρασαν τις προηγούμενες ώρες την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Ο ΠΑΟΚ, με μήνυμά του, ευχήθηκε στους δύο παίκτες ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους.

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ:

«Οι Γίρι Παβλένκα και Τάχα Άλι υποβλήθηκαν με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση, μετά την εξάρθρωση ώμου που υπέστησαν.

Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι καλά στην υγεία τους και ξεκινούν πλέον το πρόγραμμα αποκατάστασής τους.

Γίρι Παβλένκα και Τάχα Άλι, καλή ανάρρωση και σύντομα ξανά μαζί μας».