Formula 1: Νικητής στην Ισπανία ο Κίμι Αντολένι, «αγκαλιά» με τον τίτλο!

Ο Ιταλός τερμάτισε πρώτος στη Μαδρίτη, αφήνοντας πίσω του τον Φερστάπεν και τον Νόρις – Με την καρό σημαία στην χώρα της ιβηρικής, ουσιαστικά «κλείδωσε» ο τίτλος. 

Formula 1: Νικητής στην Ισπανία ο Κίμι Αντολένι, «αγκαλιά» με τον τίτλο!
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Στη Μόντσα δάκρυσε από συγκίνηση. Στο ισπανικό Grand Prix, ήταν απλά σα να κάνει… περίπατο. Ο Κίμι Αντονέλι σε ένα «βαρετό» αγώνα στην Μαδρίτη, πήρε ακόμη μία νίκη για το πρωτάθλημα της Formula 1. Και ουσιαστικά έχει «αγκαλιάσει» τον τίτλο.

Αυτή ήταν η 8η νίκη του Αντονέλι στα 14 φετινά grand prix. Με τον Ιταλό να έχει κάνει σπουδαίο βήμα για να περάσει στην ιστορία, καθώς ο τίτλος που όλα δείχνουν πως θα κατακτήσει, θα τον κάνει τον νεότερο στην ιστορία του σπορ που τα καταφέρνει.

Ο Αντονέλι ήταν δεύτερος στον αγώνα, πίσω απ’ τον Λάντο Νόρια. Εκμεταλλεύτηκε, όμως, το όχημα ασφαλείας. Κάνοντας το μοναδικό του πιτ στοπ.

Ανάλογη τακτική ακολούθησε και ο Φερστάπεν. Ο Νόρις δεν πρόλαβε να μπει έγκαιρα στα πιτς, η περίοδος του VSC ολοκληρώθηκε και περίμενε ένα γύρο, με αποτέλεσμα να βρεθεί από την 1η στην 3η θέση.

Ο Φερστάπεν τερμάτισε δεύτερος, με τον Νόρις τρίτο. Πέρα από τους πρώτους τρεις, οι Λεκλέρ και Ράσελ ακολούθησαν. Εγκατέλειψε ο Χάμιλτον.

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