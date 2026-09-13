«Συναγερμός» στον Άρη: Αποχώρησε τραυματίας από το φιλικό με τον Ερυθρό ο Ντιμιτρίεβιτς (vid)

Πρόβλημα στον Άρη με τον Νένο Ντιμιτρίεβιτς.

Ο Σκοπιανός γκαρντ, σε μια ανύποπτη φάση στο τρίτο δεκάλεπτο του φιλικού αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα για το «Νεόφυτος Χανδριώτης», γύρισε το χέρι του πάνω σε σκριν του Τζόναθαν Μότλεϊ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει από το παρκέ, δείχνοντας να πονάει αρκετά.

Λίγες ημέρες έμειναν για την έναρξη της επίσημης αγωνιστικής περιόδου, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην θέλει σε καμία των περιπτώσεων να χάσει έναν από τους καλύτερούς του παίκτες για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δείτε την φάση: