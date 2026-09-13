· Παναθηναϊκός

Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Περήφανος που φοράω αυτά τα χρώματα» (pic)

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε λάτρεψε ήδη τη νέα εντός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού.

Δεν κρατιέται ο Γιαμπουσέλε: «Περήφανος που φοράω αυτά τα χρώματα» (pic)
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Η νέα εμφάνιση του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026/27 παρουσιάστηκε επίσημα το μεσημέρι της Κυριακής (13/9), λίγες ημέρες πριν από το πρώτο τζάμπολ των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας.

Η φανέλα έχει ήδη κερδίσει τις εντυπώσεις και φαίνεται πως η πρώτη αντίδραση από τον κόσμο είναι ιδιαίτερα θετική. Ανάμεσα σε εκείνους που έδειξαν δημόσια τον ενθουσιασμό τους ήταν και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Ο Γάλλος φόργουορντ του «τριφυλλιού» μοιράστηκε τη νέα εμφάνιση στα social media, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι και ο ίδιος ανυπομονεί να τη φορέσει στις επίσημες αναμετρήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Περήφανος που φοράω αυτά τα χρώματα», έγραψε χαρακτηριστικά.

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