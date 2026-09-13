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Οι Λέικερς τιμούν τον Ντέιβις στην αναμέτρηση με τους Ουίζαρντς

Σε μία ιδιαίτερη κίνηση προς τιμήν του Άντονι Ντέιβις προχωρούν οι Λέικερς, θυμίζοντας τη σημαντική συμβολή του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2020.

Οι Λέικερς τιμούν τον Ντέιβις στην αναμέτρηση με τους Ουίζαρντς
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Μία ξεχωριστή κίνηση ετοιμάζουν οι Λος Άντζελες Λέικερς, προκειμένου να τιμήσουν τον Άντονι Ντέιβις για την προσφορά του στην ομάδα και την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2020.

Στις 24 Ιανουαρίου 2027, οι «Λιμνάνθρωποι» θα υποδεχθούν τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς και η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα είναι αφιερωμένη στον πρώην άσο της ομάδας.

Όπως ανακοίνωσαν οι Λέικερς, οι φίλαθλοι που θα βρεθούν στο γήπεδο για το παιχνίδι θα λάβουν ένα αντίγραφο του πρωταθληματικού δαχτυλιδιού του 2020, σε μία συμβολική κίνηση προς τιμήν του Ντέιβις.

Ο Ντέιβις αποτέλεσε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της πορείας των Λέικερς προς την κορυφή εκείνη τη σεζόν, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου και αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του οργανισμού.

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