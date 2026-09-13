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Κύπελλο Ελλάδας: Τζήλος στο Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Τσετσίλας στο Ατρομητος – ΠΑΟΚ

Τους διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η ΚΕΔ.

Κύπελλο Ελλάδας: Τζήλος στο Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Τσετσίλας στο Ατρομητος – ΠΑΟΚ
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Οι Τζήλος, Τσετσίλας και Ζαμπαλας θα διευθύνουν τα σημαντικότερα ματς. Ο λόγος για τα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Πανσερραϊκός αντίστοιχα.

Η αγωνιστική δράση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες, με τέσσερις αναμετρήσεις να διεξάγονται την Τετάρτη (16/9) και δύο την Πέμπτη (17/9).

Αναλυτικά οι ορισμοί στο Κύπελλο Ελλάδας:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Νίκη Βόλου – ASTERAS AKTOR FC: Ντάουλας (Δημητριάδης, Κόλλιας, 4ος Ματσούκας)
  • 16:45 Άρης – Μαρκό: Κατσικογιάννης (Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τομάρας)
  • 17:45 Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Τζήλος (Μητροφάνης, Κομισοπούλου, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης, Κατόπης)
  • 20:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Τσετσίλας (Μωυσιάδης, Μπαλιάκας, 4ος Κάτοικος, VAR: Κουμπαράκης, Φίτσας)

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου

  • 16:30 Καλαμάτα – Λάρισα: Γιουματζίδης (Κωσταράς, Ψύλλος, 4ος Ανδριανός)
  • 17:45 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός: Ζαμπάλας (Μάτσας, Παπαδοπούλου, 4ος Τζαμουτζαντώνης, VAR: Μόσχου, Ματσούκας)
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