Κύπελλο Ελλάδας: Τζήλος στο Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Τσετσίλας στο Ατρομητος – ΠΑΟΚ

Οι Τζήλος, Τσετσίλας και Ζαμπαλας θα διευθύνουν τα σημαντικότερα ματς. Ο λόγος για τα Κηφισιά – Παναθηναϊκός, Ατρόμητος – ΠΑΟΚ και ΑΕΚ – Πανσερραϊκός αντίστοιχα.

Η αγωνιστική δράση θα πραγματοποιηθεί σε δύο ημέρες, με τέσσερις αναμετρήσεις να διεξάγονται την Τετάρτη (16/9) και δύο την Πέμπτη (17/9).

Αναλυτικά οι ορισμοί στο Κύπελλο Ελλάδας:

Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου

15:00 Νίκη Βόλου – ASTERAS AKTOR FC: Ντάουλας (Δημητριάδης, Κόλλιας, 4ος Ματσούκας)

16:45 Άρης – Μαρκό: Κατσικογιάννης (Μηνούνδης, Μαυροκορδόπουλος, 4ος Τομάρας)

17:45 Κηφισιά – Παναθηναϊκός: Τζήλος (Μητροφάνης, Κομισοπούλου, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Βεργέτης, Κατόπης)

20:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Τσετσίλας (Μωυσιάδης, Μπαλιάκας, 4ος Κάτοικος, VAR: Κουμπαράκης, Φίτσας)

Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου