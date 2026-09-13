NBA: «Συνεδριάζει με βασικό θέμα την ευρωπαϊκή λίγκα»

Το πρότζεκτ της ευρωπαϊκής λίγκας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του NBA, η οποία είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα (14/09) και την Τρίτη (15/09), σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ.

Στη διήμερη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη EuroLeague, αλλά και το σενάριο το NBA να ακολουθήσει διαφορετική πορεία στην προσπάθειά του να δημιουργήσει τη δική του παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ευρωπαϊκή λίγκα δεν θα είναι το μοναδικό θέμα στην ατζέντα, καθώς οι παράγοντες του NBA αναμένεται να εξετάσουν και το ενδεχόμενο επέκτασης του πρωταθλήματος σε Λας Βέγκας και Σιάτλ.

Υπενθυμίζεται ότι υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση της EuroLeague στις 5 Οκτωβρίου στη λίμνη Κόμο.