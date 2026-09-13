Golden Boy Web 2026: Οι ψήφοι Κωστούλα, Μουζακίτη και Καρέτσα μετά τον πρώτο γύρο

Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Golden Boy Web 2026 Fans Award, το βραβείο που διοργανώνει κάθε χρόνο η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport», με τους Μπάμπη Κωστούλα, Κωνσταντίνο Καρέτσα και Χρήστο Μουζακίτη να βρίσκονται ανάμεσα στους υποψηφίους.

Ο Μουζακίτης έχει έναν επιπλέον λόγο να ξεχωρίζει, καθώς την περσινή χρονιά κατέκτησε το Golden Boy Web και έγινε ο πρώτος Έλληνας ποδοσφαιριστής που κατάφερε να πάρει το συγκεκριμένο βραβείο. Ο πρώην μέσος του Ολυμπιακού, ο οποίος πλέον αγωνίζεται στη Χαλ, όπου είναι συμπαίκτης με τον Κωνσταντή Τζολάκη, διεκδικεί εκ νέου την πρώτη θέση.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου της ψηφοφορίας, ο Κωστούλας έχει συγκεντρώσει 11.275 ψήφους, ποσοστό 16,7%, ενώ ο Μουζακίτης ακολουθεί με 5.383 ψήφους και ποσοστό 8%.

Ο Καρέτσας έχει μέχρι στιγμής 125 ψήφους, που αντιστοιχούν στο 0,2% της συνολικής ψηφοφορίας.

Στην κορυφή βρίσκεται ο Ισπανός αμυντικός της Μπαρτσελόνα, Πάου Κουμπαρσί, ο οποίος έχει αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα, συγκεντρώνοντας περίπου το 50% των ψήφων και σχεδόν 100.000 ψήφους.