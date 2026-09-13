«Χρυσή» στη Βουδαπέστη η Τελτσίδου

Η Ελισάβετ Τελτσίδου ήταν ασταμάτητη στη Βουδαπέστη και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα -70 κιλά του Hungary Grand Slam 2026.

«Χρυσή» στη Βουδαπέστη η Τελτσίδου
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Η Ελισάβετ Τελτσίδου πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση στο Hungary Grand Slam 2026 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των -70 κιλών, ολοκληρώνοντας την πορεία της στη διοργάνωση με πέντε νίκες σε ισάριθμους αγώνες.

Η κορυφαία Ελληνίδα τζουντόκα και 7η Ολυμπιονίκης του Τόκιο ήταν κυριαρχική καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και έφτασε μέχρι την κορυφή της Βουδαπέστης, πανηγυρίζοντας μάλιστα το πρώτο χρυσό μετάλλιο της καριέρας της σε Grand Slam.

Στον μεγάλο τελικό, η Τελτσίδου αντιμετώπισε την 22χρονη Καϊλάνι Καρντόσο από τη Βραζιλία και επικράτησε με δύο Waza-ari, επισφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την εξαιρετική της παρουσία στη διοργάνωση.

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