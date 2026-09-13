Μπρούμα: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (13/09) ο Μπρούμα, με τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα να ταξιδεύει στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «κίτρινους» για συμβόλαιο 1+1 ετών. Εφόσον περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.

Ο Μπρούμα δεν βρισκόταν στα πλάνα της Μπενφίκα και δεν είχε χρόνο συμμετοχής στη φετινή σεζόν, ενώ προέρχεται από χρονιά με περιορισμένο αγωνιστικό ρυθμό.