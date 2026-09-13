Μπρούμα: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη
Ο Μπρούμα πάτησε Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη συμφωνία του με τον Άρη, με τις απαραίτητες εξετάσεις να αποτελούν το τελευταίο βήμα πριν από τις υπογραφές.
Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (13/09) ο Μπρούμα, με τον 31χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Μπενφίκα να ταξιδεύει στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Άρη.
Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού έχει συμφωνήσει σε όλα με τους «κίτρινους» για συμβόλαιο 1+1 ετών. Εφόσον περάσει με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και θα τεθεί στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου.
Ο Μπρούμα δεν βρισκόταν στα πλάνα της Μπενφίκα και δεν είχε χρόνο συμμετοχής στη φετινή σεζόν, ενώ προέρχεται από χρονιά με περιορισμένο αγωνιστικό ρυθμό.