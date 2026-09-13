Αστέρας AKTOR - ΑΕΚ: Με... φόρα από το Champions League η «Ένωση», ψάχνουν αντίδραση οι «Αρκάδες»

Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» δοκιμάζεται η ΑΕΚ, αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα AKTOR για την 4η αγωνιστική της Super League. Η «Ένωση» θέλει να διευρύνει το σερί της μετά τον ευρωπαϊκό θρίαμβο κόντρα στη ΛΑΣΚ, ενώ από την άλλη οι «Αρκάδες» ψάχνουν απεγνωσμένα τους πρώτους τους βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Το κλίμα στην Τρίπολη παραμένει βαρύ, καθώς το συγκρότημα του Γιώργου Αντωνόπουλου μετρά τρεις ήττες σε ισάριθμες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έχοντας σκοράρει μόλις ένα τέρμα. Η ισοπαλία (1-1) στο Κύπελλο κόντρα στον Άρη έβγαλε μια μικρή αντίδραση, ωστόσο η ανάγκη για βαθμολογική συγκομιδή είναι τεράστια.

Στον αντίποδα, η ΑΕΚ ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας με την ψυχολογία στα ύψη. Το επιβλητικό 5-0 επί του Άρη και το σπουδαίο 1-0 επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα του Champions League έχουν δημιουργήσει ένα ιδανικό μομέντουμ, με την ομάδα του Νίκολιτς να θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις κόντρα στον Αστέρα.

Για τους γηπεδούχος, ο Γιώργος Αντωνόπουλος περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ενώ ξεκουράστηκαν και επιστρέφουν οι Κουρμπέλης και Ριέρα.

Για την ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε περιορισμένο ροτέισον, με τους Γκατσίνοβιτς και Ζίνι να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα. Σταθερά εκτός παραμένει ο Στρακόσα, με την επιστροφή του να χρονολογείται για μετά τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Η σέντρα του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 19:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Novasports 2HD.