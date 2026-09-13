Καλαμάτα - Βόλος: Με... φόντο το πρώτο τρίποντο της σεζόν

Η Καλαμάτα υποδέχεται τον Βόλο (13/9, 18:00, NovaSports Prime), με τις δύο ομάδες να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη φετινή σεζόν και να θέλουν να κάνουν ένα σημαντικό βήμα προς τα πάνω στη βαθμολογία.

Η «Μαύρη Θύελλα» προέρχεται από το 1-1 στην έδρα του Ατρομήτου, σε ένα παιχνίδι όπου έδειξε χαρακτήρα, παίζοντας για περισσότερα από 20 λεπτά με παίκτη λιγότερο. Από την άλλη, ο Βόλος έρχεται από την ήττα με 3-2 από τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο, κρατώντας την αντίδραση του δεύτερου ημιχρόνου.

Οι δύο ομάδες, πάντως, γνωρίζονται καλά, καθώς αναμετρήθηκαν μόλις πριν από λίγες ημέρες για το Κύπελλο Ελλάδας. Στο Πανθεσσαλικό, η Καλαμάτα προηγήθηκε με 2-0, όμως ο Βόλος επέστρεψε και με δύο γκολ στο τελευταίο 20λεπτο διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Πλέον, το σκηνικό μεταφέρεται στο πρωτάθλημα, με αμφότερες να ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο και να διαθέτουν την ποιότητα μεσοεπιθετικά για να προσφέρουν ένα ακόμη ενδιαφέρον παιχνίδι.