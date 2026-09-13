Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: Οι μόνες ομάδες με το απόλυτο, για τη… μοναξιά της κορυφής

Όταν έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος της Super League, κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει πως στην 4η αγωνιστική το Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός θα είναι… ντέρμπι κορυφής. Κι όμως το ματς του ΟΑΚΑ, έχει αυτό το χαρακτήρα.

«Πράσινοι» και «κυανοκίτρινοι», είναι οι μόνες ομάδες στο πρωτάθλημα με το απόλυτο νικών, 3 στα 3. Για έναν απ’ τους δύο ή και για τους δύο αν το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο, αυτό θα αλλάξει απόψε.

Το «τριφύλλι» θέλει να συνεχίσει με την ίδια δυναμική και να αυξήσει την αυτοπεποίθησή του. Παίρνοντας ακόμη ένα «τρίποντο» στην έδρα του, το οποίο θα του δώσει την μοναξιά της κορυφής. Από την άλλη, η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου χωρίς άγχος θα αγωνιστεί για την επιβεβαίωσή της, κυνηγώντας βαθμό ή βαθμούς που θα είναι το επισφράγισμα της εκπληκτικής εκκίνησης.

Το κίνητρο για τους γηπεδούχους γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, μετά το χθεσινό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού (ηττήθηκε στην έδρα του από τον ΟΦΗ). Κάτι που δίνει την ευκαιρία στον Παναθηναϊκό να βρεθεί στο +5 από νωρίς, από έναν σημαντικό αντίπαλο στη «μάχη» του τίτλου.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, πέρα από την απουσία του Τσιριβέγια και των μακροχρόνια απόντων, Ίνγκασον και Παντελίδη. Τσάπρας επιστρέφει μετά από καιρό, ενώ το ίδιο και ο Ντέσερς που εξέτισε την ποινή του.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Γιάννης Αναστασίου έχει τον Μεχία στη διάθεσή του. Εκτός έμειναν Σμυρλής και Γαλιάτσος.

Η αποστολή του Παναιτωλικού: Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάντζι, Μπάσι, Μπρέγκου, Τζενεπό, Εράκοβιτς, Εστεμπάν, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Μανρίκε, Μαυρίας, Μεχία, Νακάμπα, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Παρδαλός, Προδρομίτης, Σατσιάς, Σουμά, Στάγιτς, Ξενόπουλος.

Η αναμέτρηση του ΟΑΚΑ αρχίζει στις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ.