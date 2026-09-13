ΠΑΟΚ – Άρης: Ντέρμπι «πληγωμένων» στη Θεσσαλονίκη

Η ώρα για το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, έφτασε. ΠΑΟΚ και Άρης έτοιμοι να «μονομαχήσουν» στο γήπεδο της Τούμπας, με την πίεση να είναι μεγάλη και για τους δύο. Λόγω των τελευταίων αποτελεσμάτων τους και των απωλειών που είχαν στα μεγάλα παιχνίδια που έδωσαν στην Αθήνα.

Αμφότεροι μετρούν από 2 νίκες, αλλά ήχησε «καμπανάκι» σε Νέα Φιλαδέλφεια και ΟΑΚΑ, όπου ηττήθηκαν ο μεν Άρης από την ΑΕΚ και ο δε ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Έτσι, πιθανή ήττα για κάποιον εκ των δύο, θα φέρει αρκετή γκρίνια.

Στον «Δικέφαλο» έγινε προσπάθεια ανύψωσης του ηθικού των παικτών, με την επίσκεψη του Ιβάν Σαββίδη στην τελευταία προπόνηση. Ανάλογες προσπάθειες έγιναν και στους «κίτρινους», οι οποίοι έχουν λιγότερη πίεση λόγω του ότι παίζουν εκτός έδρας.

Ο Αλέσιο Λίσι έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά τους Ντιέγκο Κόστα και Γιάκιτς. Δεν μπορεί να υπολογίζει στον Ελουστόντο που είναι τιμωρημένος. Στην πλευρά των φιλοξενούμενων η αποστολή θα γίνει γνωστή λίγες ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα.

Το μεγάλο ματς της Τούμπας αρχίζει στις 21:00, με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.