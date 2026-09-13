Κηφισιά - Λεβαδειακός: Με στόχο την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνει την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Λεβαδειακό. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι με στόχο το πρώτο τρίποντο της σεζόν, καθώς η Κηφισιά έχει συγκεντρώσει έναν βαθμό, ενώ ο Λεβαδειακός παραμένει χωρίς βαθμό μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Η Κηφισιά ξεκίνησε τη σεζόν με αναβολή στην πρεμιέρα της απέναντι στον Παναθηναϊκό, πριν αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΚ στη 2η αγωνιστική. Στην 3η αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον ΟΦΗ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με ήττα 3-1.

Η ομάδα των βορείων προαστίων θέλει επομένως να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει τους τρεις βαθμούς.

Από την άλλη πλευρά, ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει με τρεις ήττες. Η ομάδα της Βοιωτίας ηττήθηκε με 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα, με 0-2 από τον Παναθηναϊκό στη 2η αγωνιστική και με 0-2 από τον Παναιτωλικό στην 3η.

Το αποτέλεσμα αυτό έχει αφήσει τον Λεβαδειακό χωρίς βαθμό και χωρίς γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η αναμέτρηση με την Κηφισιά αποτελεί, συνεπώς, μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για αντίδραση.

Το κοινό στοιχείο των δύο αντιπάλων είναι ξεκάθαρο. Αμφότεροι ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Η Κηφισιά έχει το πλεονέκτημα της έδρας και ενός βαθμού ήδη στο ενεργητικό της, ενώ ο Λεβαδειακός καλείται να βρει άμεσα λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Η σέντρα στο Κηφισιά - Λεβαδειακός είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1 League.