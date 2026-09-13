Κηφισιά - Λεβαδειακός: Με στόχο την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Κηφισιά και Λεβαδειακός κοντράρονται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League, σε μία αναμέτρηση όπου οι δύο ομάδες αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα. Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης.
Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League περιλαμβάνει την αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Λεβαδειακό. Οι δύο ομάδες μπαίνουν στο παιχνίδι με στόχο το πρώτο τρίποντο της σεζόν, καθώς η Κηφισιά έχει συγκεντρώσει έναν βαθμό, ενώ ο Λεβαδειακός παραμένει χωρίς βαθμό μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.
Η Κηφισιά ξεκίνησε τη σεζόν με αναβολή στην πρεμιέρα της απέναντι στον Παναθηναϊκό, πριν αναδειχθεί ισόπαλη 1-1 με την ΑΕΚ στη 2η αγωνιστική. Στην 3η αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 2-0 από τον ΟΦΗ, ενώ λίγες ημέρες αργότερα η εξ αναβολής αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε με ήττα 3-1.
Η ομάδα των βορείων προαστίων θέλει επομένως να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να πάρει τους τρεις βαθμούς.
Από την άλλη πλευρά, ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει με τρεις ήττες. Η ομάδα της Βοιωτίας ηττήθηκε με 4-0 από τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα, με 0-2 από τον Παναθηναϊκό στη 2η αγωνιστική και με 0-2 από τον Παναιτωλικό στην 3η.
Το αποτέλεσμα αυτό έχει αφήσει τον Λεβαδειακό χωρίς βαθμό και χωρίς γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Η αναμέτρηση με την Κηφισιά αποτελεί, συνεπώς, μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για αντίδραση.
Το κοινό στοιχείο των δύο αντιπάλων είναι ξεκάθαρο. Αμφότεροι ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα. Η Κηφισιά έχει το πλεονέκτημα της έδρας και ενός βαθμού ήδη στο ενεργητικό της, ενώ ο Λεβαδειακός καλείται να βρει άμεσα λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.
Η σέντρα στο Κηφισιά - Λεβαδειακός είναι προγραμματισμένη για τις 21:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Magenta Sport 1 League.