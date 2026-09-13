Αποθέωση για τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο μετά τον θρίαμβο στο Καραϊσκάκη (pics)

Πλήθος φιλάθλων του ΟΦΗ βρέθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» για να υποδεχθεί και να αποθεώσει την αποστολή της ομάδας. Οι Κρητικοί πανηγύρισαν μία μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί του Ολυμπιακού, με τον Κόντρο να πετυχαίνει το «χρυσό» γκολ που χάρισε στην ομάδα του Κόντη ένα τεράστιο τρίποντο.

Η επιστροφή της αποστολής στο Ηράκλειο μετατράπηκε σε γιορτή, με τους φίλους του ΟΦΗ να δημιουργούν θερμή ατμόσφαιρα με συνθήματα και καπνογόνα, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο για τη μεγάλη επιτυχία στο Φάληρο.