Ολυμπιακός και Άρης ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην Κύπρο

Η αυλαία της τελευταίας ημέρας ανοίγει στις 15:45, με τον Άρη να αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα έχει την ευκαιρία να δώσει ακόμη ένα δυνατό τεστ απέναντι σε αντίπαλο επιπέδου Ευρωλίγκας, μετά την ήττα με 92-87 από τη Μακάμπι στην πρεμιέρα.

Οι «κίτρινοι» θα παραταχθούν ξανά με σημαντικές απουσίες, καθώς ο Στέφαν Γιόβιτς δεν ταξίδεψε στην Κύπρο λόγω ασθένειας, ενώ εκτός παραμένουν οι τραυματίες Άνταμ Μοκόκα, Στέλιος Πουλιανίτης και Γιώργος Τανούλης. Ο Σπανούλης θα έχει, ωστόσο, την ευκαιρία να αξιολογήσει την ομάδα του σε συνθήκες υψηλού ανταγωνισμού και να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της νέας σεζόν.

Στις 18:00, τη σκυτάλη παίρνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι Πειραιώτες προέρχονται από τη νίκη με 89-87 επί του Ερυθρού Αστέρα, σε ένα παιχνίδι με υψηλό ρυθμό και πρωταγωνιστή τον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας συνεχίζει παράλληλα τη διαχείριση του ρόστερ, καθώς ο Τάιρικ Τζόουνς δεν ακολούθησε την αποστολή στην Κύπρο, ενώ στο πρώτο ματς δεν αγωνίστηκαν οι Κώστας Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ.