ΑΕΚ: Τελευταίο τεστ στη Ρόδο με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα

Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ επιστρέφει στο παρκέ με στόχο να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη Ρόδο με θετικό αποτέλεσμα και να συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν.

Στην αντίπερα όχθη, η Σπάρτακ Σουμπότιτσα προέρχεται από την ήττα με 77-59 από τον Παναθηναϊκό και θέλει επίσης να κλείσει το τουρνουά με νίκη.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ACTION 24.