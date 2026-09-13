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ΑΕΚ: Τελευταίο τεστ στη Ρόδο με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα

Η ΑΕΚ ολοκληρώνει απόψε τις υποχρεώσεις της στη Ρόδο, αντιμετωπίζοντας τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα στις 20:00.

ΑΕΚ: Τελευταίο τεστ στη Ρόδο με τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα
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Μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, η ΑΕΚ επιστρέφει στο παρκέ με στόχο να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη Ρόδο με θετικό αποτέλεσμα και να συνεχίσει την προετοιμασία της ενόψει της νέας σεζόν.

Στην αντίπερα όχθη, η Σπάρτακ Σουμπότιτσα προέρχεται από την ήττα με 77-59 από τον Παναθηναϊκό και θέλει επίσης να κλείσει το τουρνουά με νίκη.

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 20:00, με το παιχνίδι να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το ACTION 24.

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