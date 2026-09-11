Άρης - Μακάμπι Τελ Αβίβ 87-92: Το πάλεψαν, αλλά γνώρισαν την ήττα οι «κιτρινόμαυροι»

Ο Άρης είχε την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του απέναντι σε έναν αντίπαλο επιπέδου EuroLeague, στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης», γνωρίζοντας τελικά την ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ με 92-87.

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκληρώνουν την παρουσία τους στο τουρνουά την Κυριακή, στις 15:45, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν ξεκίνησε καλά την αναμέτρηση, καθώς η Μακάμπι εκμεταλλεύτηκε τα λάθη των «κιτρινόμαυρων» και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +6. Η εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά στη δεύτερη περίοδο, με τους Ισραηλινούς να πηγαίνουν στα αποδυτήρια έχοντας προβάδισμα 13 πόντων.

Ο Άρης, ωστόσο, παρουσίασε εντελώς διαφορετικό πρόσωπο μετά την ανάπαυλα. Με τον Ντιμιτρίεβιτς να δίνει λύσεις και τον Ρόμπινσον-Ερλ να ακολουθεί, οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν δυναμικά. Ο Τολιόπουλος έφερε αρχικά το παιχνίδι στους δύο πόντους (60-62) και στη συνέχεια έδωσε προβάδισμα στον Άρη με 63-62.

Η Μακάμπι αντέδρασε και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +3, όμως ο Άρης είχε πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό επιμέρους 26-12. Στο τελευταίο δεκάλεπτο παρέμεινε ανταγωνιστικός, ισοφαρίζοντας σε 74-74 με τον Χαραλαμπόπουλο και σε 82-82 με τον Μήτρου-Λονγκ, δύο λεπτά πριν από το φινάλε. Στα τελευταία λεπτά, ωστόσο, η Μακάμπι ήταν πιο ψύχραιμη και πήρε τη νίκη με 92-87.

Τα δεκάλεπτα: 15-21, 37-50, 65-68, 87-92.