Eurovolley: Η Εθνική κοίταξε στα μάτια την Τσεχία, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη

Απέναντι στην 4η ομάδα του περσινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Εθνική γνώριζε εξαρχής πως είχε δύσκολη αποστολή. Η Τσεχία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στα δύο πρώτα σετ, όμως η Ελλάδα αντέδρασε εντυπωσιακά στη συνέχεια και διεκδίκησε μέχρι τέλους την ανατροπή.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 20-19, με την Τσεχία να παίρνει τελικά διαφορά τριών πόντων και να φτάνει στο 25-21. Στο δεύτερο η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς τα πολλά λάθη της Εθνικής έδωσαν την ευκαιρία στους Τσέχους να ξεφύγουν ακόμη και με 9 πόντους (23-14) και να κάνουν εύκολα το 2-0 με 25-17.

Η αντίδραση ήρθε στο τρίτο σετ, παρά το γεγονός πως η Τσεχία προηγήθηκε με 12-7. Οι αλλαγές του Κώστα Χριστοφιδέλη, με τον Τζιάβρα να περνά στη θέση του Χανδρινού και τον Μάρκου αντί του Μούχλια, άλλαξαν την εικόνα της Εθνικής. Η υποδοχή βελτιώθηκε, ο Μάρκου έδωσε λύσεις στην επίθεση και η Ελλάδα ισοφάρισε σε 19-19, πριν φτάσει στην κατάκτηση του σετ με 25-23.

Στο τέταρτο σετ η Εθνική έδωσε μεγάλη μάχη και έφτασε μία ανάσα από το να στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Ωστόσο, η Τσεχία ήταν πιο ψύχραιμη στις λεπτομέρειες και πήρε το σετ με 25-23, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 3-1.