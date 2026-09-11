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Eurovolley: Η Εθνική κοίταξε στα μάτια την Τσεχία, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη

Η Τσεχία πήρε τη νίκη με 3-1, όμως η Εθνική έδειξε χαρακτήρα και άφησε θετικά δείγματα ενόψει της συνέχειας του Eurovolley.

Eurovolley: Η Εθνική κοίταξε στα μάτια την Τσεχία, αλλά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη
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Απέναντι στην 4η ομάδα του περσινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, η Εθνική γνώριζε εξαρχής πως είχε δύσκολη αποστολή. Η Τσεχία επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της στα δύο πρώτα σετ, όμως η Ελλάδα αντέδρασε εντυπωσιακά στη συνέχεια και διεκδίκησε μέχρι τέλους την ανατροπή.

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες συμβάδιζαν μέχρι το 20-19, με την Τσεχία να παίρνει τελικά διαφορά τριών πόντων και να φτάνει στο 25-21. Στο δεύτερο η εικόνα ήταν διαφορετική, καθώς τα πολλά λάθη της Εθνικής έδωσαν την ευκαιρία στους Τσέχους να ξεφύγουν ακόμη και με 9 πόντους (23-14) και να κάνουν εύκολα το 2-0 με 25-17.

Η αντίδραση ήρθε στο τρίτο σετ, παρά το γεγονός πως η Τσεχία προηγήθηκε με 12-7. Οι αλλαγές του Κώστα Χριστοφιδέλη, με τον Τζιάβρα να περνά στη θέση του Χανδρινού και τον Μάρκου αντί του Μούχλια, άλλαξαν την εικόνα της Εθνικής. Η υποδοχή βελτιώθηκε, ο Μάρκου έδωσε λύσεις στην επίθεση και η Ελλάδα ισοφάρισε σε 19-19, πριν φτάσει στην κατάκτηση του σετ με 25-23.

Στο τέταρτο σετ η Εθνική έδωσε μεγάλη μάχη και έφτασε μία ανάσα από το να στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Ωστόσο, η Τσεχία ήταν πιο ψύχραιμη στις λεπτομέρειες και πήρε το σετ με 25-23, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 3-1.

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