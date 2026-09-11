Παναθηναϊκός AKTOR: Ομπράντοβιτς το πρώτο… αίμα – Εκνευρίστηκε με τον Μαντζούκα (Video)
Ένα φάουλ του νεαρού και συνολικά η αντιμετώπιση των παικτών του, έκαναν έξαλλο τον Σέρβο κόουτς στο τέλος της πρώτης περιόδου.
Ομπράντοβιτς και… μελιτζανί χρώμα, είναι δύο έννοιες ταυτόσημες. Συμβολίζοντας τον εκνευρισμό του, όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλει και όπως πρέπει. Ο Σέρβος κόουτς, εκνευρίστηκε για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, με παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR. Κι αυτός ήταν ο Λευτέρης Μαντζούκας.
Ένα φάουλ που έκανε στο τέλος της πρώτης περιόδου και συνολικά η αντιμετώπιση των παικτών του, έκαναν έξαλλο τον κόουτς των «πράσινων». Οδηγώντας τον, μάλιστα, στο να κάνει αλλαγές.
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