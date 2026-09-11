Παναθηναϊκός AKTOR: Ομπράντοβιτς το πρώτο… αίμα – Εκνευρίστηκε με τον Μαντζούκα (Video)

Ομπράντοβιτς και… μελιτζανί χρώμα, είναι δύο έννοιες ταυτόσημες. Συμβολίζοντας τον εκνευρισμό του, όταν τα πράγματα δεν γίνονται όπως θέλει και όπως πρέπει. Ο Σέρβος κόουτς, εκνευρίστηκε για πρώτη φορά μετά από 14 χρόνια, με παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR. Κι αυτός ήταν ο Λευτέρης Μαντζούκας.

Ένα φάουλ που έκανε στο τέλος της πρώτης περιόδου και συνολικά η αντιμετώπιση των παικτών του, έκαναν έξαλλο τον κόουτς των «πράσινων». Οδηγώντας τον, μάλιστα, στο να κάνει αλλαγές.

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